Ahmet Davutoğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Süleyman Soylu'ya ateş püskürdü

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Sözcü TV’de Özlem Gürses’in sorularını yanıtlarken mülteci politikası üzerinden gelen eleştirilere sert tepki gösterdi. Davutoğlu, Türkiye’deki çeteleşme ve mafya yapılanmalarının mültecilerle ilişkilendirilmesini reddederek, “Bu ırkçı bir yaklaşımdır. Daltonların başındaki adam mülteci mi?” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Türkiye’de kurumların çürüdüğünü belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan İçişleri Bakanlığı’na kadar birçok örnek verdi. Özellikle Süleyman Soylu’yu hedef alarak Davutoğlu, “İçişleri Bakanlığı değil, suç işleri bakanlığı yaptı” dedi.

Fatih’te çetelerin kuyumcuları haraca bağladığını iddia eden Davutoğlu, “Sokaklar çetelerin işgali altında” dedi. Mülteci politikasına hakkındaki eleştirileri reddeden Davutoğlu, “Ben insanlığın gereğini yaptım. Bugün de olsa yine yapardım” diyerek Suriye politikasının Türkiye’nin bölgedeki etkisini artırdığını söyledi. Davutoğlu, mülteci meselesinin ideolojik saldırı aracı haline getirildiğini belirterek, “Kim bu şekilde bana saldırırsa hepsiyle hesaplaşmaya varım” diyerek meydan okudu.

Ahmet Davutoğlu şöyle konuştu:

Bugün Türkiye'nin kurumları çürüdü. Örnek mi istersiniz? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan başlayın. Gün geldi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bulunan kişiler, bir kişi herkes biliyor. Instagram'dan affın isteyerek ayrıldı. Çürüme mi istiyorsunuz? İçişleri Bakanlığı, Türkiye 2016'da benim başbakanlığımda dağda teröre karşı mücadele veriyorduk. Şehirlerde teröre karşı ama İstanbul, Ankara, İzmir, Adana son derece güvenliydi. Bakın şu anda Türkiye'de sokaklar çetelerin işgali altında. Fatih'te bakın adını vererek söylüyorum. Fevzi Paşa Caddesi ki en ana arterlerden biri. Oradaki kuyumcuları haraca bağlamış çeteler var.

Gazeteci Özlem Gürses’in “Bu durumda sizin de günahınız olduğunu söyleyen bir kitle de var. Buna ne diyorsunuz?” sorusu üzerine şöyle devam etti:

Neymiş benim günahım? Bunun mültecilikle bir alakası yok. Bu bu dogmadır. Bu bu tamamıyla ırkçı bir yaklaşımdır. Çok açık söylüyorum. Mültecilerle ne alakası var? Daltonların başındaki adam mülteci mi? Bilmem Red Kitler çetesinin başındaki adam mülteci mi? Bir sürü böyle oluştu. Bir dakika. Olur mu öyle şey? Ne alakası var? Allah aşkına yapmayın yani. Her şeyi getirip bana saldırmak için mültecilere bağlıyor. İşte Suriye'de devrim oldu. Geri dönüyorlar, insanlık bu. Türkiye'de çeteler, mafya. Allah aşkına Falyalı’yı öldüren Kıbrıs'takiler mülteci mi? Venezuela'ya kit götürüyorum diyen eski başbakan oğlu mülteci mi? Brezilya'da yakalanan uyuşturucu mafya baronları mülteci mi? Eski ben suç işleri bakanı diyorum. İçişleri Bakanı, eski suç işleri bakanının efendim tüyosuyla kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz mülteci mi? Şimdi Can Holding'de bir sürü rezalet dönüyor. Hangisi mülteci ya? Yapmayın Allah aşkına.

Türkiye'de ideolojik tavırları bir kenara koyalım. Beni eleştirebilirsiniz ama ben çıktığımda hemen sizin sorumlunuz mülteci. Hayır asla değil. Ben insanlığın gereğini yaptım. Bugün de olsa yapardım. Ve bugün Suriye'de Türkiye hakimse, bugün Ortadoğu'nun en kilit ülkesi Türkiye Suriye'de egemense, bunda takip ettiğim Suriye politikasının etkisi vardır.