Gelecek Partisi- Saadet Partisi ve DEVA Parti’nin meclis içerisinde birleşerek Yeni Yol grubunu kurdu. Yeni Yol partisinin Meclis’te 21 vekili bulunuyor. Yeniden Refah Partisi’nin de 4 vekili Meclis sandalye dağılımında yer aldı.

PARTİLİLER DE BİRLEŞMEYİ YALANLAMIYOR

Gelecek-Saadet- DEVA ve Yeniden Refah Partisi'nin birleşmesi son günlerde Ankara kulislerinde konuşuluyor.

Gelecek Partisi’nden bir yetkili isim ‘işbirliği’ şeklinde bir birleşmenin olabileceğini Yeniçağ’a aktarmıştı. YRP’li bir yetkili isim ise ‘birleşme ve ittifak modelleri istişare edildiğini belirtmişti. Saadet Partisi’nde Mahmut Arıkan ise seçim işbirliği olarak ittifakı tanımlamıştı. DEVA Partisi'nden ise 'diyalog zemini' tanımlaması yapılarak yeşil ışık verilmişti.

DAVUTOĞLU: BU BİRLEŞMEYİ GERÇEKLEŞTİRİRİZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise dün katıldığı bir programda birleşme iddialarına dair çarpıcı ifadelerde bulundu. Davutoğlu, “Gün ego yapma günü değil. Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım, seçim sathına girmeden bu birleşmeyi gerçekleştiririz” ifadelerini kullandı.