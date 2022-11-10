Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret edeceği belirtildi.
Görüşme yarın saat 11.00'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşecek. Alınan bilgiye göre ikili görüşmenin ardından birlikte cuma namazı kılacak.
Gazeteduvar'da yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın duruşması da yarın aynı saatte yapılacak. İmamoğlu duruşmaya katılmayacak.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.