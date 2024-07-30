Ahmet Davutoğlu ihbar ediyorum dedi! İstanbul’da sokak hakkı toplayan mafyaları ifşa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Davutoğlu ihbar ediyorum dedi! İstanbul’da sokak hakkı toplayan mafyaları ifşa etti

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu katıldığı son programda İstanbul’da kuyumculardan “Sokak Hakkı” diyerek haraç toplayan mafyayı anlattı.

Karar TV’de gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, çarpıcı bir konuyu dile getirdi.

"ABİ SOKAK HAKKI İSTİYOR"

İstanbul’un Esenyurt ile Sultanbeyli ilçelerinde kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen mafya grubunun kuyumcu esnafından “Sokak Hakkı” diyerek haraç topladığını söyleyen Davutoğlu, “Abi ‘Sizden sokak hakkı istiyor, şu kadar ödeyeceksin’ diyor. Bakın söylüyorum, ihbar kabul etsinler. Emniyete kuyumcular gidiyor, acaba bir anlaşma yoluna gidilir mi falan diyor. Ne anlaşması ya? Müdahale etmiyorlar” ifadelerini kullandı.

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İşte Davutoğlu Gündem Özel programındaki konuyla ilgili konuşmasının tamamı:

“BİZİ KORUYACAK BİR ORGAN YOK”

Sultanbeyli kuyumcularına bir mafya dadandı bugünlerde… Beni aradılar, konuştum kendileriyle. Dedikleri şey şu ‘Sokak Hakkımızı istiyoruz’ Yurt dışında bir mafya var, onun kardeşiymiş. Sedat Peker falan değil. Atina’da Yunanistan’da hesaplaşan mafya… Abi ‘Sizden sokak hakkı istiyor, şu kadar ödeyeceksin’ diyor. Bakın söylüyorum, ihbar kabul etsinler. Emniyete kuyumcular gidiyor, acaba bir anlaşma yoluna gidilir mi falan diyor. Ne anlaşması ya? Müdahale etmiyorlar. Yer 2: Esenyurt. Aynı şey… Bunu gündeme getirir, isminizi de veririm dedim. Efendim ismimizi paylaşmayın, bizi koruyacak hiçbir organ yok dediler. Sokak Hakkı ne demek ya?

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