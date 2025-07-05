Ahmet Davutoğlu iktidarı bombaladı! Ayetlerle vurdu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin’in de aralarında bulunduğu 11 kişi, İstanbul’da gerçekleştirilen soruşturmanın ardından gözaltına alındı.

"ADALETİN AHLAKI, HERKESE EŞİT UYGULANMASIDIR"

Gelecek partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'li belediyelere yeni dalga operasyona sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamayla tepki gösterdi.

Davutoğlu, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Siyaset iki ilke ile anlam kazanır: adalet ve ahlak! Kendi yolsuzluklarını göz ardı edip başkalarının yolsuzlukları ile mücadele ettiklerini iddia edenler ahlaka da adalete de ihanet ederler!

Adaletin ahlakı, herkese eşit uygulanmasıdır. Ey kendi belediyelerindeki ve bakanlıklarındaki yolsuzlukları görmeyip, muhalefet belediye başkanlarını tutuklayan iktidar sahipleri! “Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?” (Bakara, 44) ayeti sizin yüreğinizi hiç mi ürpertmez ? Ey iktidar yaptığında her şeyi hoş görüp, başkaları yaptığında ahlakçılık taslayan sözde kanaat önderleri!

Bu çifte standartın bir tür münafıklık olduğunu anladığınızda geride ahlaki değerlerden hiç bir şey kalmayacağını görmüyor musunuz? Ak Parti’de siyasi etik kurulu kurduğumuzda başkanlığına getirdiğimiz ahlak abidesi ve yaşayan sünnet örneği merhum Prof. Raşit Küçük’e “bu kurulu öncelikle beni denetlemeniz için kuruyorum. Benim de nefsim var ve güç beni de bozabilir; kılıcınızı en keskin olarak bana karşı kullanacaksınız” demiştim.

Bugün alnı secdeye değenlerin iktidarında herkese karşı kılıcı keskin, kendi yakınlarına ise alabildiğine müsamahakar zihniyete sahip riyakar bir siyaset ülkeye egemen oldu. Ey Hz. Peygamberi savunmak için haklı olarak sokaklara inen sivil toplum kuruluşları!

Bu riyakar siyasete karşı sessizliğinizin hesabını “kızım Fatıma olsa” diyen ve ahlakı tekmil eden Hatemül Enbiya’ya nasıl vereceksiniz? Olduğu gibi görünmeyen, göründüğü gibi olmayan sözde ahlakçı tutumun gerçek ahlakı tüketeceğini görmüyor musunuz? Kendiniz için korkmuyorsanız, gelecek nesilleriniz için korkun! Ahlakçı olmayın, ahlaklı olun!”