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  • Z kuşağının intikamı böyle oldu. Davutoğlu kabul etmeyince bandı dinlettiler

Z kuşağının intikamı böyle oldu. Davutoğlu kabul etmeyince bandı dinlettiler

FETÖ lideri Fetullah Gülen için “Hocaefendi demedim, ne konuştuğumu bilirim” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na Türkçe Olimpiyatları'ndaki konuşması dinletildi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 12:41
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Ahmet Davutoğlu kabul etmeyince bandı dinlettiler. Z kuşağının intikamı böyle oldu

Z kuşağının intikamı böyle oldu. Davutoğlu kabul etmeyince bandı dinlettiler
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BabalaTV'de Oğuzhan Uğur'un "Mevzular Açık Mikrofon" programının konuğu oldu.

6 Ekim Perşembe günü yayınlanacak programın fragmanında, Davutoğlu'nun Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'le ilgili soru üzerine yaşadığı zor anlar gündem oldu.

Cumhuriyet'te yer alan haberde, programda bir kadın izleyicinin "Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız" sorusuna cevap veren Davutoğlu, "Hiçbir şekilde alakam olmadı. FETÖ ile olumlu açıklamam yok" dedi.

Davutoğlu, FETÖ tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'nda Gülen'den "Hocaefendi" diye bahsettiğinin hatırlatılması üzerine ise "Ben orada sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettim. Hocaefendi demedim, ben ne konuştuğumu bilirim" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine başka bir izleyici, internetten Ahmet Davutoğlu'nun Türkçe Olimpiyatları konuşmasında Fethullah Gülen'e "Muhterem Hocaefendi" dediği anları canlı yayında dinletti. 

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