Ahmet Davutoğlu yeniden genel başkanlığa seçildi

Kaynak: DHA
Ahmet Davutoğlu yeniden genel başkanlığa seçildi
Gelecek Partisi'nin basına kapalı düzenlenen 2'nci Olağan Büyük Kongresi'nde, Ahmet Davutoğlu yeniden genel başkanlığa seçildi.

Gelecek Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi Atatürk Spor Salonu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Kongrede Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, oy birliği ile alınan kararla yeniden genel başkanlığa seçildi.

640x360-001.jpg

Davutoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Büyük bir coşku ve heyecanla hazırlandığımız ikinci büyük olağan kongremizi, yaşadığımız acı sebebiyle, şehitlerimizin ruhunu incitmeden; büyük bir vakar içerisinde, yasal zorunluluk nedeniyle asgari düzeyde katılım ile gerçekleştirdik. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederken, yeni oluşan parti yönetimimize görevlerinde başarılar diliyorum. Kongremiz, milletimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

ekran-goruntusu-2024-01-14-201124.jpg

Son Haberler
Sıfır otomobillerde kampanya haberleri peş peşe geldi. İşte kampanya yapan o markalar Otomotiv
Sıfır otomobillerde kampanya haberleri peş peşe geldi. İşte kampanya yapan o markalar
Feyenoord kendini ateşe attı Spor
Feyenoord kendini ateşe attı
Soba gazı baba ve oğlu hayattan kopardı Gündem
Soba gazı baba ve oğlu hayattan kopardı
İsmail Kartal'ın maçı kazandıran hamlesini açıkladı. Fatih Saboviç yazdı Spor
İsmail Kartal'ın maçı kazandıran hamlesini açıkladı. Fatih Saboviç yazdı
Türkiye Sigortalar Birliği'nden depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına duyuru Gündem
Türkiye Sigortalar Birliği'nden depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına duyuru
Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı. 10 terörist daha etkisiz hale getirildi Gündem
Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı. 10 terörist daha etkisiz hale getirildi
Ancelotti kararını verdi. El Clasico'nun ilk 11'leri belli oldu. Arda Güler oynayacak mı? Spor
Ancelotti kararını verdi. El Clasico'nun ilk 11'leri belli oldu. Arda Güler oynayacak mı?