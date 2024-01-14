Ahmet Davutoğlu yeniden genel başkanlığa seçildi

Gelecek Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi Atatürk Spor Salonu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Kongrede Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, oy birliği ile alınan kararla yeniden genel başkanlığa seçildi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Büyük bir coşku ve heyecanla hazırlandığımız ikinci büyük olağan kongremizi, yaşadığımız acı sebebiyle, şehitlerimizin ruhunu incitmeden; büyük bir vakar içerisinde, yasal zorunluluk nedeniyle asgari düzeyde katılım ile gerçekleştirdik. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederken, yeni oluşan parti yönetimimize görevlerinde başarılar diliyorum. Kongremiz, milletimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.