Ahmet Davutoğlu'ndan ATV'ye zehir zemberek sözler! 'ATV'nin yeni adını söylüyorum'

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Meclis’te önemli açıklamalarda bulundu.

ATV’de yayınlanan bir programa tepki gösteren Davutoğlu, programda yayınlanan kayınvalide ile damat ilişkisinin ekranlara gelmesine tepki göstererek RTÜK’e seslendi.

“ATV’NİN YENİ ADINI SÖYLÜYORUM…”

“ATV’nin yeni adını söylüyorum, herkes yazsın” diyen Davutoğlu, “ATV, Aileyi Tahrip Televizyonu” dedi.

Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi,

“Aile yılı ilan edildi. İki gündür basında, hicapla, utançla takip edilen bir konu var. Hepiniz biliyorsunuz, kayınvalide ile damat ilişkisi… Nerede yayınlanıyor? Adını vereceğim ki RTÜK esas vazifeye şimdi çık bakalım. Aile yılını ilan ettiniz, ATV nasıl bir ayrıcalığa sahip ki, hakkında hiçbir tahkikat yapılmıyor, bu aileyi yıkan ATV’nin… ATV’nin yeni adını söylüyorum, ATV’nin yeni adını herkes yazsın. ATV, Aileyi Tahrip Televizyonu.”