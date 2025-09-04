Ahmet Davutoğlu'ndan iktidara yaylım ateşi!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. İki lider ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"TÜRK KAMU HAYATINDA BELKİ DE EN BÜYÜK ANORMALLİK"

CHP İstanbul İl Yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınarak geçici yönetim atanmasına tepki gösteren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bütün siyasi partilerin günlük hesapları bir kenara koyarak herkesin dünyadaki bu büyük düzensizlik dalgası karşısında Türkiye'yi nasıl tahkim edeceğimizin sorusuyla ilgilenmemiz lazım. Ama iktidar ne ile ilgileniyor? iktidarın ilgilendiği mesele, Türk kamu hayatında belki de en büyük anormallik olan ve gittikçe istisnai bir uygulama olmaktan çıkartılıp neredeyse kalıcı bir düzen haline getirilen kayyumu her yere yaymak. İktidarın gündemine ekonomik sorunlarla boğuşan halkın, dar kesimlere, işçilere, emeklilere, memurlara en az maaşı ödeyip en fazla kaynağı bir grup rantiyenin eline aktarmak. Şimdi böyle bir dönemde Türkiye'de kutuplaşma yaşanırken siyasi ahlak yerlerde sürünürken, herkes için söylüyorum bunu iktidar-muhalefet kimin siyasi ahlak sorunu varsa ona karşı savaş açmalıyız. Parti kimliğine bakmayız biz. Siyasi ahlakı yok edenlerle mücadele etmek hepimizin görevi"

"TÜRK SİYASETİNİN BUNDAN SONRA ALACAĞI ŞEKİL KONUSUNDA İSTİŞARELERDE BULUNDUK"

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ın ziyaretine değinen Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Burada Demokrat Parti'nin bizim açımızdan özel bir yeri var çünkü Türkiye'de tek parti otoriter sisteminden çok partili demokratik sisteme geçişte önemli bir rol oynamış, önemli bir gelenekten geliyor. Demokrat Parti yeni bir parti değil. Farklı isimlerle farklı şekillerde bugüne kadar gelen köklü bir geleneği var. Biz ise adımızı ‘Gelecek Parti’ olarak koyarken de Türkiye'nin geçmiş tartışmalarını değil geleceğine odaklanmayı hedef edindik. Her zaman Sayın Genel Başkan ile çok dostane ilişkilerimiz oldu. Hep heyetiyle bir araya geldiğimizde sadece siyasi değil entelektüel düzeyi yüksek sohbetlerde bulunduk. Bugün de gerçekten çok istifade ettiğimiz bir sohbet gerçekleştirdik. Ama tabii sadece sohbet değil, Türk siyasetinin bundan sonra alacağı şekil konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon

çalışmaları, yürüyen süreç dahil olmak üzere kapsamlı istişarelerde bulunduk. Görünen o ki Ekim ayında Dünyadaki türbülans gibi siyasetteki türbülans da artacak. Bizim bu türbülansa girecek ortamda siyasi partiler arasında istişareleri arttırmamız, siyasi partilerin bu ikili kutup dışında kalan siyasi partilerin ortak değerlerimizi gündeme getirecek alternatif çözüm yollarını üretme ihtiyacı var. Bu ziyaret böyle güzel bir istişareye vesile oldu."