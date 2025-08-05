Ahmet Davutoğlu'ndan Kanada’ya teşekkür iktidara sert tepki!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kanada’nın Gazze’ye havadan insani yardım ulaştırmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, "İspanya, Belçika, Mısır, BAE ve Ürdün’den sonra Kanada da Gazze’ye havadan insani yardım indirdi. Bu vesile ile tekrar yüreğimden gelen çığlıkla soruyorum: Türkiye neyi bekliyor? Kanada Başbakanı Sayın Mark Carney’e ve Kanada halkına insanlık vicdanı adına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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KANADA'DAN GAZZE’YE HAVA YOLUYLA YARDIM

Davutoğlu’nun açıklamasına temel oluşturan yardım operasyonu, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Savunma Bakanı David McGuinty tarafından duyuruldu. Açıklamaya göre, Kanada Silahlı Kuvvetleri’ne (CAF) ait CC-130J Hercules tipi askeri nakliye uçağı, Gazze Şeridi’ne 9 bin 800 kilogram hayati insani yardım malzemesini havadan ulaştırdı.

Kanadalı yetkililer, bu adımın, Gazze’deki insani krizin eşi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaşması ve kara yoluyla yardım ulaştırmanın İsrail hükümeti tarafından ciddi şekilde kısıtlanması nedeniyle atıldığını belirtti. Kanada, İsrail’in yardım geçişlerine yönelik engellemelerinin uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu vurgulayarak, bu uygulamalara son verilmesi çağrısında bulundu.