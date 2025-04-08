Ahmet Davutoğlu'ndan 'sarı saç' açıklaması. Sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Davutoğlu'ndan 'sarı saç' açıklaması. Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun saç rengi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saçını sarıya boyattığı iddialarına esprili bir yanıtla cevap verdi.

CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'le bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, basın toplantısında kamera ışıklarının azizliğine uğradı. Saçlarının ön kısmı ışığın vurmasıyla sarı gözüken Davutoğlu, ABD Başkanı Trump'a da benzetildi.

Davutoğlu'nun fotoğrafına binlerce yorum yapıldı. 'Şaka mı bu gerçek mi', 'Saçlarını sarıya mı boyamış', 'Ahmet İcardioglu' gibi yorumlar yapıldı.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu saç rengi ile ilgili yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

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