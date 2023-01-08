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Ahmet Davutoğlu'ndan ‘Sinan Ateş’ paylaşımı: Biz bu oyunu 70'li yıllarda gördük

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili, "Ankara'nın göbeğinde suikast düzenlendi bir can gitti ama sesleri solukları çıkmıyor" dedi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 02:38
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Ahmet Davutoğlu'ndan ‘Sinan Ateş’ paylaşımı: Biz bu oyunu 70'li yıllarda gördük

Ahmet Davutoğlu'ndan ‘Sinan Ateş’ paylaşımı: Biz bu oyunu 70'li yıllarda gördük
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin bir video yayımladı.

Davutoğlu, paylaşımında, "Bahçeli suskun, Soylu suskun, Cumhurbaşkanı suskun. Ankara'nın göbeğinde suikast düzenlendi bir can gitti ama sesleri solukları çıkmıyor. Niye? Niye? Niye?" ifadelerine yer verdi.

Davutoğlu, videoda şu ifadeleri kullandı:

“Günlerdir İçişleri Bakanı susuyor niye? Niye Bahçeli susuyor. Yangın var İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde, Cumhurbaşkanı talimat veriyor söndürsün itfaiye diye. Peki ya memlekette yangın var, sokakta insanlar canından emin değil. Niye talimat vermiyorsun sonuna kadar gidin diye. Biz bu oyunu 70'li yıllarda gördük. Demek Türkiye'de bir grup öyle veya böyle tehlikeli gördüğü kişileri sokak ortasında infaz edebilecek cürete sahip. Bu Selçuk Özdağ yapılan saldırıya sessiz kalınmasının devamı mahiyetindedir. Buna da sessiz kalırsa seçim öncesinde nereye gider?”

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık tarihinde öğlen saatlerinde arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'ndeki ofisinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Ateş, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ateş, hastanede yapılan müdahalere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlara silahıyla karşılık veren Selman Bozkurt ise yaralı kurtuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü sosyal medya paylaşımında Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından hiçbir açıklama yapmayan ve sessizliği ile dikkat çeken MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenerek "Ne zamana kadar susacaksın?" diye sormuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin" demişti.

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