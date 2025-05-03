Ahmet Davutoğlu'ndan Sırrı Sürayya Önder için taziye mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için yayımladığı taziye mesajında, "Siyasete kattığı hoşgörü ve zerafet üslubunun bütün siyasetçilere örnek olmasını ve ülkemizin farklı kesimlerinin birbirini anlayabilmesi için gösterdiği çabaların sürdürülmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Bu acı günde kederli ailesine, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Sırrı Süreyya Önder’in siyasete kattığı hoşgörü ve zerafet… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 3, 2025

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu acı günde kederli ailesine, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sırrı Süreyya Önder’in siyasete kattığı hoşgörü ve zerafet üslubunun bütün siyasetçilere örnek olmasını ve ülkemizin farklı kesimlerinin birbirini anlayabilmesi için gösterdiği çabaların sürdürülmesini temenni ediyorum. Ruhu şad olsun."