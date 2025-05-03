Ahmet Davutoğlu'ndan Sırrı Sürayya Önder için taziye mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Davutoğlu'ndan Sırrı Sürayya Önder için taziye mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için mesaj yayınladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için yayımladığı taziye mesajında, "Siyasete kattığı hoşgörü ve zerafet üslubunun bütün siyasetçilere örnek olmasını ve ülkemizin farklı kesimlerinin birbirini anlayabilmesi için gösterdiği çabaların sürdürülmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu acı günde kederli ailesine, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sırrı Süreyya Önder’in siyasete kattığı hoşgörü ve zerafet üslubunun bütün siyasetçilere örnek olmasını ve ülkemizin farklı kesimlerinin birbirini anlayabilmesi için gösterdiği çabaların sürdürülmesini temenni ediyorum. Ruhu şad olsun."

Son Haberler
Ünlü şarkıcı Sırrı Süreyya Önder'i anlattı. Yürek yakan sözler
Ünlü şarkıcı Sırrı Süreyya Önder'i anlattı. Yürek yakan sözler
Bayern Münih'in şampiyonluk hevesi kursağında kaldı
Bayern Münih'in şampiyonluk hevesi kursağında kaldı
Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması!
Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması!
Serik Belediyespor TFF 1. Lig'e yükseldi
Serik Belediyespor TFF 1. Lig'e yükseldi
Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol'u tek sayı farkla devirdi
Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol'u tek sayı farkla devirdi