Ahmet Davutoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajı

Kaynak: ANKA
Ahmet Davutoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajı

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Ahmet Davutoğlu, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da ameliyata alınan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabından, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" mesajını paylaştı.

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