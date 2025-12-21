Türk hava sahasına girerek Ankara'da vurularak düşürülen insansız hava aracı (İHA) tartışmalara neden oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin hava savunma sisteminin ve dış politika tercihlerinin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Davutoğlu, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden başkan olmasının ardından uluslararası sistemde yaşanan gerilimlerin Türkiye açısından ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

ABD ile Rusya arasındaki inişli çıkışlı ilişkiler, Avrupa-Rusya gerilimi ve Ukrayna-Rusya Savaşı’nda ateşkes ile geniş çaplı bir savaş ihtimali arasında gidip gelen sürecin Türkiye’yi doğrudan etkilediğini belirten Davutoğlu, “Ben hep bir sistemik depremden bahsettim ve bugün sistemik depremin tam ortasındayız” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bu fay hatlarının üzerinde yer alan bir ülke olduğuna dikkati çeken Davutoğlu, ülkenin kendisini tahkim etmekle sorumlu olduğunu ifade etti.

Paylaşımında, son dönemde yaşanan hava sahası ihlallerine ve şüpheli olaylara da geniş yer veren Davutoğlu, 11 Kasım 2025’te bir Türk uçağının Gürcistan üzerinde düşmesinin ardından Türkiye sınırları içinde arka arkaya üç İHA’nın düştüğünü hatırlattı. 15 Aralık’ta Roketsan’ın bulunduğu bölgede Karadeniz’den geldiği belirtilen bir İHA’nın düşmesini “son derece düşündürücü” olarak niteleyen Davutoğlu, Ankara’ya yakın, savunma sistemleri ve test merkezlerinin bulunduğu bir alana kadar İHA'nın ulaşılabilmesini ciddi bir güvenlik sorgulaması olarak değerlendirdi.