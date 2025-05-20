Ahmet Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti başladı. Ziyaret kapsamında ilk olarak Kerkük’ün sembol isimlerinden biri olan Necdet Kocçak, kabri başında rahmet ve dualarla anıldı. Heyet daha sonra, Türkmen mücadelesinin kahramanlarından şehit Munir el-Kafli’nin ailesini ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. "Her dua, bir vefa; her ziyaret, bir hatıradır. Unutmadık, unutturmayacağız" ifadeleriyle ziyaretin manevi yönüne dikkat çeken heyet, Türkmen halkına destek vurgusunu yineledi.

Kerkük temasları kapsamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Kerkük Üniversitesi’ni de ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Umran Cemal ile bir araya gelen heyet, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve eğitim alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesine dair temennilerini dile getirdi. Kerkük ziyaretinin, hem tarihi bağların pekiştirilmesi hem de Türkmen vatandaşları ile dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.