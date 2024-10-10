Ahmet Doğan'a yönelik suikast iddiaları yeniden gündemde

Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Onursal Başkanı Ahmet Doğan, bir kez daha suikast iddialarının odağında. 2024'te, Delan Peevski'ye karşı düzenlenecek bir suikast planından bahsedildiği iddiaları gündemde. Bu iddiaların kaynağı, Doğan'a yakın bir isim olan Ceyhan İbryamov’un arkadaşı Miraslov Todorov ile yaptığı konuşma sırasında söyledikleri. Suikast planı olduğu öne sürülen bu konuşmanın ses kayıtları, davaya dahil edilen gizli servis kayıtlarında yer aldı. Ahmet Doğan’ın siyasi sahnede bir kez daha cinayetle ilişkilendirilmesi, geçmişteki benzer olayları tekrar gündeme taşıdı.

CİNAYET İDDİALARININ ÜÇÜNCÜ KEZ GÜNDEME GELMESİ

Ahmet Doğan, daha önce de iki kez benzer iddiaların merkezinde yer almıştı. İlk olay, 2003 yılında iş insanı İliya Pavlov’un öldürülmesiyle ilgiliydi. Doğan'ın ismi, Pavlov’un suikastına dair gizli belgelerde geçmişti. Ancak bu cinayet hiçbir zaman aydınlatılamadı. İkinci olay ise, 2008 yılında Doğan'ın en yakın isimlerinden biri olan Ahmet Emin’in ölümüdür. Ahmet Emin, HÖH'ün ekonomik bağlantılarını yöneten önemli bir figürdü. Saray olarak bilinen Ahmet Doğan’ın Boğyana’daki malikanesinde ölü bulunduğunda, bu olay da intihar olarak kapatıldı. Ancak birçok kişi, Emin’in öldürüldüğünü iddia etmeye devam etti. Olay yerindeki şüpheli durumlar, bu intiharın üzerindeki soru işaretlerini artırmıştı. Şimdi ise Delan Peevski ile ilgili üçüncü bir cinayet planı iddiası gündemde.

CEYHAN İBRYAMOV’UN İFADELERİ VE SUİKAST PLANI

Ceyhan İbryamov’un dava dosyasındaki ifadelerine göre, Ahmet Doğan’ın Peevski hakkında “Onu öldüreceğiz” dediği iddia ediliyor. Bu konuşmada Doğan’ın, elinde tabanca şekli yaparak Peevski'ye yönelik bir suikast planından bahsettiği öne sürülüyor. İbryamov’un bu sözleri, davanın temelini oluşturuyor. Savcı Detelin Georgiev, bu davada İbryamov’un sadece oy satın alma gibi siyasi hakları ihlal etme suçlamalarıyla değil, aynı zamanda cinayet hazırlığıyla da suçlandığını belirtti. Bulgar Ceza Kanunu’nun 117. maddesi, suikast hazırlığı suçlarını kapsıyor.

HÖH’DEKİ GÜÇ MÜCADELESİ VE SİYASİ ÇALKANTILAR

Ahmet Doğan ile Delan Peevski arasındaki gerilim, Haziran 2024'te patlak verdi. Parti içinde yaşanan güç mücadelesi, iki tarafın yollarını ayırmasına neden oldu. Doğan, uzun süre Peevski’yi "oğlum" diye çağırırken, zamanla onun "aşırıya kaçtığını" dile getirdi. Şimdi ise Peevski'yi, siyasi bir tehdit olarak tanımlıyor ve ona karşı mücadele edeceğini söylüyor. Bu gerilim, sadece parti içi bir mesele olarak kalmadı, Bulgaristan'ın genel siyasi atmosferini de etkiledi. Özellikle 2024 seçimlerine yaklaştıkça, bu tür iddialar seçmenler üzerinde ciddi bir etki yaratıyor.

Bu son olay, Bulgaristan'daki siyasi atmosferi daha da gerginleştirdi. Ahmet Doğan’ın 2024 seçimleri öncesi yaptığı açıklamalar ve tutumu, HÖH içinde ve Bulgaristan genelinde büyük bir merak ve endişe yarattı.