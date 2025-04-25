Ahmet Ercan canlı yayında açıkladı 'Marmara'da 2 tane deprem bekliyorum'

Övgün Ahmet Ercan, "Marmara'da iki tane deprem bekliyorum. Bir taraftan Kınalı'ya doğru kıracak, bir taraftan da Büyükçekmece'nin batısına kadar kıracak" dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Halk TV'de Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2'lik depremi değerlendirdi.

Ercan, "Marmara'yı bütün olarak alırsak son 2 bin yılda yaşanan depremlerin yüzde 71'i 6 ile 6,5 büyüklükte. Yüzde 71 çok yüksek bir oran ve dün bunlardan bir tanesi oldu. Bu depremler yani 6 ile 6,5 arasında depremler her 30-40 yılda bir oluyor. Bundan daha küçük olanlar daha sık oluyor. Dolayısıyla bizim beklediğimiz Kuzey Marmara depremi olmadan önce bu tür depremlerin olması bilimsel açıdan son derece yararlı" dedi.

"Biz zaten burada bekliyorduk depremi"

Marmara'da iki tane deprem beklediğini söyleyen Ahmet Ercan'ın açıklamalarından satır başları:

"Tek deprem bekliyorum desem durum kötü. Çünkü beklediğim deprem büyüklüğü 7,3 olur. Ama bunu ikiye paylaştıracak. Bunun sürekli olması gerekiyor. Biz buna İstanbul kolu diyoruz. Bu İstanbul kolunun depremi tam Küçükçekmece'nin karşısında patlayacak. Bir taraftan Kınalı'ya doğru kıracak, bir taraftan da Büyükçekmece'nin batısına kadar kıracak. Bu depremin beklenen büyüklüğü 6,4 ile 6,7.

"BİZ ZATEN BEKLİYORDUK BU DEPREMİ"

Biz zaten burada bekliyorduk depremi. Neden burada bekliyorduk? Eskişehir'den gelen bir kırık var, Eskişehir-Trakya kırığı. Geliyor Mudanya'nın olduğu yerden geçiyor, burayı çatak yapıyor buradan Edirne'ye doğru gidiyor. Çatak noktaları bizim için çok tehlikeli yerler. Kesişim noktası. O kesişim noktaları deprem üretir genellikle. Ve genellikle enerji birikiminin çok olduğu yerlerdir bu tür yerler."

"2045 İLE 2065 ARASINDA BİR DEPREM OLACAK"

"Dolayısıyla tam beklediğimiz yerde, beklediğimiz derinlikte, 7 ile 13 kilometre. Bazı gözlemevleri bunu 7 kilometre, bazıları 13 kilometre olarak verdi. Bizim için çok şey fark eder mi? Fark etmez" diyen Ercan, şunları ekledi:

"Granit katmanı içinde patladı. Burada 7,2 depremin olacağı zaman ki olacak bu deprem ileride. Uzun erimli kestirimleri yaptığımızda, 2045 ile 2065 arasında böyle bir depremin gerçekleşeceğini gösteriyor.

Şu anda Marmara istese de büyük bir deprem yapamaz. Çünkü Marmara toplu bir işleyiş gösteriyor. 1999 Gölcük depreminde 132 atom bombası gücünde Marmara bir gerginlik boşalttı. Şimdi kese boş. Tekrar Marmara'nın gerginlik biriktirmesi için 26 yıl yetmez. Çünkü gerginlik belli bir oranda doğudan batıya doğru şu şekilde kaktırıyor bu bölgeyi."