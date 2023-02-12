Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kişi sayısını Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem büyük kayıplara yol açtı. Depremden sonra da aralıklarla bölgede artçı sarsıntılar devam etti. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyan hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"GÖÇÜK ALTINDA BEKLEYEN 74 BİN KİŞİ VAR"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Ercan, göçük altında kurtarılmayı bekleyenlerin sayısını 74 bin olarak açıkladı. Ercan paylaşımında, "Son yaşam umudu, toplam nüfus 13,5 milyon, göçen yapı 7 bin, konut sayısı 56 bin, konut başına düşen kişi 3,375. Göçük altında kalan 189 bin kişi, yaralı kurtulan 80 bin, göçük altında kalan 109 bin, ölü olarak çıkan 25 bin, bugün için göçük altında kurtulmayı bekleyen 74 bin kişi" dedi.

EN AZ 2-3 YIL

Deprem bilimci Prof. Dr. Ercan, bir başka paylaşımında ise uyarılarda bulundu.

"Deprem bölgesinde büyüklüğü en çok M6,9 olan artçı depremler en az 2-3 yıl olacaktır. Yıkılmayan yapıların bir çoğu, eşik dengede yüksek çekincelidir. Uzmanlarca incelenmeden içeriye girilmemelidir. Geçici olarak girerseniz, başınıza baret takın, elinize düdük ile pet şişe alınız" dedi.