Ahmet Ercan Türkiye'de deprem dışında unutulan tehlikeyi açıkladı! 3 yere dikkat çekti

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Ercan, diri yanardağ püskürtmelerine değindi.

"Türkiye deprem beklerken diri yanardağ püskürmelerini unutuyor" diyen Ercan, resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Ağrı 1840, Nemrut 1657, Tendürek 1855 patlamıştır. Tendürek gaz ile buhar çıkarmakta, Ağrı kıpırdanmaktadır. Patlamalara M7,4'lük depremler eşlik edebilir. Doğubayazıt, Çaldıran, Erciş önlem almalıdır. Jeofizik ölçüm" ifadelerini kullandı.

Ercan, daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Doğu Anadolu'nun kuzey-güney sıkıştırılması sonucu püsküren, deprem üreten Ağrı-Tendürek-Süphan-Nemrut-Artos yanardağlarını gözlemlemek üzere 33 kişiyle, 25-29 Temmuz'da Ağrı- Iğdır-Bitlis-Van'a gidiyoruz" dedi.