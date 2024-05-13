Ahmet Ercan yeni uyarıyı yaptı: 7.3'lük deprem olabilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacak Mahallesinde yer alan marinanın genişletilmesine karşı yapılan bir eyleme katıldı. Eylemde marinanın genişletilmesine karşı olduğunu aktaran Ercan, “Halkın malı olan bir yer. Şu anda bir kişinin malı. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde bunda kimsenin hakkı yok.

Şu gerekçeyle ve bir bu gerekçeyle kimsenin toplumun denizini ve koyunu doldurup önüne bir kale gibi yapılar yapıp buna sahip çıkmaya hakkı hiçbir gerekçesi olmadan yoktur” şeklinde konuştu.

“ÇED RAPORU YETERLİ DEĞİLDİR”

ÇED raporunun bir marinanın genişletilmesi için yeterli olmadığına dair ifade kullanan Ercan, bu raporların para basılarak alınabildiğini aktarırken, “Dolayısıyla bir ÇED raporu ile yapılan bas parayı al ÇED’i. Bir ÇED raporu dahi marinanın uzatılması için yeterli asla değildir. Biz o ÇED’i beğenmedik, yeni bir ÇED yaptırıyoruz deseler biz bütün ÇED’lere karşıyız” ifadelerini kullandı.

Deniz ve koyların doldurulamayacağını ve elinden gelse hepsini yıktıracağını söyleyen Ercan, “Sığacık koyunu kurtarmak için. Yani hiç kimseyi kandırmasınlar. Deniz doldurulamaz. Koy doldurulamaz. Benim elimden gelse bunların hepsini yıktırırım ve yeniden Küçük Limanı tekrar gelecek nesiller için oluştururum” şeklinde konuştu.

“7,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR”

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Sığacak Mahallesinde tsunamiden dolayı 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Ercan bu depremin ardından bölgede daha büyük depremin yaşanabileceğini aktardı.

Doğanın bir kuralı olduğunu ve bir yerde belirli bir büyüklükte deprem olduğunda gelecekte de o büyüklükte bir depremin olacağını ifade eden Ercan, “Bir yerde bir doğa olayı olmuş ise bir deprem ya da bir süpürtü dalgası gelmiş ise gelecekte en az o büyüklükte bir daha olur. Yani bu gördüğünüz belki hayat yaşam süreniz içindeki ilk süpürtü dalgası.

Ama bundan sonra da hep olacak. Çünkü milyonlardır yıldır bunlar hep oluyor. ‘Burada olabilecek en büyük deprem nedir?’ derseniz 7.3 dolayında bir deprem olabilir. İlle de Sisam’da olacak depremde mi korkacağız? Hayır. Girit’te, Rodos’ta, İkaria’da ya da Sakız Adası’nda olabilecek bir depremin oluşturabileceği bir süpürtü dalgası aynı şekilde etkileyecektir” sözlerini kullandı.