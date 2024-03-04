Ahmet Ercan’dan Çanakkale depremi sonrası uyarı: 6,8 ile 7,4 arasında depremin habercisi

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Ercan’dan Çanakkale depremi sonrası uyarı: 6,8 ile 7,4 arasında depremin habercisi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin 6,8 ile 7,4 arasında bir depremin habercisi olduğunu öne sürdü.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21.38'de kaydedilen sarsıntı, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre deprem, yerin 10.44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

“ÇANAKKALE 6.8 İLE 7.4 ARASINDA BİR DEPREME GEBEDİR”

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Ercan, ‘Çanakkale’nin 6,8 ile 7,4 arasında bir depreme gebe’ olduğunu söyledi.

Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice’ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu’na uzanmaktadır. Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur. Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu’da, 14 km’lik odakta M4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir."

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