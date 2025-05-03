Ahmet Ercan'dan çarpıcı deprem açıklaması! İstanbul'da hissedildi...

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. Bugün Marmaraeğlisi açıklarında 4.0 büyüklüğüden bir deprem gerçekleşti. Depremin ardından ünlü deprem bilimci Övgün Ahmet Ercan X hesabı üzerinden çarpıcı yorumda bulundu.

MARMARAEREĞLİSİ'NDEKİ DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre depremin büyüklüğü 3.7 oldu. Derinlik ise 18 km olarak ölçüldü. AFAD, depremin merkez üssünü Marmaraereğlisi'nin 24 km açıkları olarak duyurdu.

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ERCAN: HER ŞEY OLAĞAN, KAÇIŞMAYA GEREK YOK

Ahmet Ercan deprem sonrası rahatlatan açıklamada bulundu. Ercan, "Bugün Silivri açıklarında M6,2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.