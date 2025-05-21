Ahmet Ercan'dan deprem sonrası çarpıcı açıklama: "3 veya 4 deprem çıkar"

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 20 Mayıs gecesi yaşanan 4.0 büyüklüğündeki sarsıntı halkta tedirginliğe yol açtı. Art arda gelen depremler, beklenen büyük İstanbul depremi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ekol TV’ye konuştu.

“2065’TEN ÖNCE BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM”

Prof. Dr. Ercan, Kuzey Marmara’da en az iki büyük deprem beklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu sayı üç ya da dört depreme de çıkabilir. Yapmış olduğum hesaplara göre İstanbul açıklarında 6,7 büyüklüğünde, Marmara Ereğlisi-Silivri hattında ise 7,2 büyüklüğünde deprem olasılığı vardı. Ancak 23 Nisan’daki 6,2 büyüklüğündeki deprem bu potansiyeli 6,9’a düşürdü. Şu anda Marmara gergin değil. Bu sarsıntılar bölgenin gerilmekte olduğunu gösterir ama tehlikeli bir taşma noktasına gelindiğini göstermez.