Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması! Uzmanlar ikiye ayrılmıştı...

İstanbul’un Silivri açıklarında 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar ve bilim insanlarının depremle ilgili çelişkili değerlendirmeleri sürüyor. Bu çelişkiler vatandaşları bir hayli tedirgin etmeye devam ederken Ahmet Ercan takipçisinden gelen soruya kayıtsız kalmadı.

Deprem uzmanlarının neden ikiye bölündüğüne değinen Ercan, "Hiç diş doktoru ile göz doktoru, katarak konusunda aynı yorumu yapabilir mi?" dedi.

ERCAN'DAN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından "Kuzey Marmara'da tek kırık önerisi göçtü" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son yapılan deniz içi ayrıntılı jeofizik ölçüler sonucunda, bugüne kadar "Marmara tek parça kırılacak M7,5 ile M8,0'lik deprem olacak" diyenlerin savı göçtü.

1999 Yılından beri, kırığın iki parçalı Trakya ile İstanbul kollarında olacak, en büyük deprem büyüklüğü M6,9 ile en çok M7,1'e düşmüştür.

Uğurlusu olsun."



UZMANLAR NEDEN İKİYE BÖLÜNDÜ?

Öte yandan, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın paylaşımına yorum yapan bir X kullanıcısı "Hocam bunda bile Türk milleti olarak 3 e ayrıldınız çok önemli bir konu her Prof. başka konuşuyor" ifadelerini kullandı.

Bu yoruma kayıtsız kalamayan Ercan, deprem uzmanlarının neden ikiye ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

"Her profesör deprem bilimci değil. Deprem bilimci olabilmek için Jeofizik Mühendisi olmak gerekir. Jeoloji Mühendisleri, üniversite programları gereği DEPREM BİLİMİ(sismoloji), SARSIM YORUMU (seismic prospecting and interpretation) derslerini okumazlar. Çelişkinin kaynağı bu. Hiç diş doktoru ile göz doktoru, katarak konusunda aynı yorumu yapabilir mi?"