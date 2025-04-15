Ahmet Ercan'dan korkutan haber! Hastaneden paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Ercan'dan korkutan haber! Hastaneden paylaştı

Her depremin ardından yaptığı yorumlarla vatandaşları bilgilendiren deprem bilimci Övgün Ahmet Ercan hastaneye yatırıldı. Ercan'a acilen anjiyo yapıldı.

Ahmet Ercan'a İzmir'de yatırıldığı Gazi Hastanesi'nde aort ağzı ile orta kavşağındaki tıkanıklık nedeni ile anjiyo yapıldı.

Daha önce 2011 yılında baypas geçiren ve iki damarı değişen Ahmet Ercan'ın ayağından alınarak yerleştirilen damarının tamamen tıkalı olduğu belirlendi.

Acilen anjiyoya alınan Ahmet Ercan'ın kapalı damarlarına stend takılarak açıldı. Ahmet Ercan'ın şah damardaki yüzde 75’lik tıkanıklık için yeniden bir operasyon daha geçireceği belirtildi.

Yüzde 5 tıkalı damarı balonla açılan Ahmet Ercan, "Yaşama döndüğüm için mutluyum" dedi.

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