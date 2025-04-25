Ahmet Ercan’dan kritik deprem açıklaması 'Uyumadan tetikte izleyeceğim'

Silivri açıklarında 23 Nisan günü yaşanan 6.2'lük depremin artçıları devam ediyor.

Son olarak meydana gelen 4.3'lük artçı depremden sonra açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Trakya kolu üzerinde olan M6,2 deprem artçı depremlerle gerilimini doğuya doğru aktarırken, beklemediğim biçimde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradı" ifadelerini kullandı.

Ercan, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"ÇOK ÇEKİNİLECEK DURUM"

"Trakya kolu üzerinde olan M6,2 deprem artçı depremlerle gerilimini doğuya doğru aktarırken, beklemediğim biçimde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradı. 20.05 de de olan M4,6’lık küçük deprem odağı tam da Küçükçekmece önünde M6,7 olarak beklediğim depremin odağıyla çakıştı.

Eğer bundan sonra olacak artçı depremler İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse, bu kez çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir. Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim.

Sürmezse kaygımız biter."