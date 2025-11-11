Geçtiğimiz Ağustos ayı ve 27 Ekim'de 6.1 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği Sındırgı'da sarsıntılar devam ediyor.

Son olarak bugün saat 21.20 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde artçı bir deprem daha yaşandı.

Sındırgı kırığı üzerinde 4.7, 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde üç artçı depremin olduğunu belirten Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kritik bir açıklama yaptı.

"Bu artçı depremlerin ardından büyük bir deprem gelip gelmeyeceğini söylemek Jeoff fizik bilimine göre olası değildir. Eğer olursa M6,2 yi geçmesini beklemem" ifadelerini kullanan Ercan, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremleri hatırlatarak "Önceden olan iki tane M 6,1 depreminden sonra bir daha bu büyük deprem olursa Sındırgı’da evlerde yıkım oranı çok artar" dedi.

Mühendislik hizmeti almamış evlere girilmemesi gerektiğini vurgulayan Ercan, "özellikle orta veya az hasarlı evlerin oturmak için güvenli olmadığını bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Bir an önce devlet eliyle sındırgıda hasar gören yerler kuzeydoğudaki düver tepeye taşınmalıdır" diyen Prof. Dr. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Sındırgı kırığı kudurdu! Bugün Sındırgı kırığı üzerinde üç tane M 4,7, M 4,8, ve 10 dakika önce M 4,9 büyüklüğünde giderek büyüyen artçı depremler oldu. 27 Ekim'deki depremler güney doğu kesiminde olur iken, bu kez ardışık artçı depremler şaşırtan biçimde kuzey batıya yani Balıkesir yönüne doğru gelişiyor.

Bu artçı depremlerin ardından büyük bir deprem gelip gelmeyeceğini söylemek Jeoff fizik bilimine göre olası değildir. Eğer olursa M6,2 yi geçmesini beklemem. Önceden olan iki tane M 6,1 depreminden sonra bir daha bu büyük deprem olursa Sındırgı’da evlerde yıkım oranı çok artar.

Mühendislik hizmeti almamış evleri girilmemesi, özellikle orta veya az hasarlı evlerin oturmak için güvenli olmadığını bildirmek isterim. Bir an önce devlet eliyle sındırgıda hasar gören yerler kuzeydoğudaki düver tepeye taşınmalıdır. Gelecek depremlerde kimsenin ölmemesi için lütfen yön göstericiniz bilim olsun."