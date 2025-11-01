Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki art arda depremler sonrası Sındırgı için kritik bir uyarıda bulundu. İlçe merkezindeki yapıların eski göl alanı üzerine inşa edildiği için büyük risk taşıdığını belirten Ercan, Simav ve Demirci yönüne ilerleyen kırık hattının yeni depremler üretebileceği riskine karşı, "Sındırgı’nın peyderpey daha güvenli alanlara taşınması gerekiyor" dedi.

İSTANBUL DEPREMİ 2065-2075'E ÖTELENDİ

Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremi hakkındaki uzun erimli tahminini de güncelledi. Son veri birikimlerini dikkate alan Ercan, daha önce 2045'ten önce beklemediğini belirttiği depremin 2065 ile 2075 yılına kadar gerileyebileceğini öngördüğünü söyledi.

Ercan, Sındırgı depremlerinin Marmara’yı tetiklemeyeceğini belirterek, Marmara’nın şu anda büyük bir deprem yaratacak gerginlikte olmadığını belirtti. Kuzey Marmara'da beklediği depremlerden Silivri önlerindeki beklentinin büyüklüğünün (6.9-7.1'e) küçüldüğünü, ancak Küçükçekmece önlerindeki (6.4-6.7) beklentinin aynı kaldığını ifade etti.

Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan şöyle konuştu:

Balıkesir'de 6.1’lik deprem beklenen bir deprem değildi. 10 Ağustos'ta olan depremden sonra işte depremcikler artçı deprem biçiminde sürüyordu. Ben de deprem bölgesine gittim. İncelerde bulundum. Arkasından beklenen 5.1 büyüklüğündeki büyük deprem de gelmişti. Artık sönümlemeyi beklerken birden bir 6.1’lik bir deprem daha oluştu. Önceki depremde yaklaşık 18 km kırılan yer 15 km daha kırıldı. Ama bu kırılma Güneydoğu'ya doğru yani Simav'a doğru Demirci'ye doğru bir kırılma gerçekleşti. Bu gerçekten beklenmeyen bir durumdu. İki tane arka arkasına 6.1 jeofizik açısından fevkalade şaşırtıcı tabii bunun arkasından neler olabileceğini söylemek fevkalade zor. Şimdi bu kırık yırtılma devam eder ve Demirciye doğru uzanır mı? Bu olasılık canlı olarak var. Artçı depremlerin gidişini izlediğimiz zaman bu konuda daha çok bilgi sahibi olabileceğiz. Ancak Sındırgı'daki son depremle oluşan hasar biraz küçümsendi. Oysa gerçekler böyle değil. Sındırgı daha önceki depremde birkaç ev yıkılmıştı. Ancak diğer yapılar yorulmuştu. Yapılar az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı olarak AFAD tarafından belirlenmişti. Ağır hasarlı yapılar yıkıma geçilmişti. Ancak bu 6.1’lik depremden sonra az hasarlı yapılar orta hasarlıya, orta hasarlar ağır hasarlıya döndü ve dört tane yapı yıkıldı oldu bitti. Böyle değil durum. Sındırgı’nın en çok hasar alan yerleri Balıkesir yolu ile Akhisar yolunun bulunduğu kesimlerde yapı hasarları olağanüstü büyük. Sındırgı’nın yani çok büyük hasar görmüş durumda Sındırgı ve bazı yapılar da yerin altına bir kat olmak üzere oturmuş durumda. Yani beş katlı bir yapının bir katı yok. Nerede? Yerin altında. Şimdi böyle durumlar da var. Bunlardan söz edilmedi. Dolayısıyla Sındırgı halkı son derece kuşkulu bir durumda bulunuyor. Sındırgı’ya çok özel bir özen göstermek gerekiyor. Zaten Sındırgı’da yapı niteliği çok iyi değil ve Balıkesir'in de kırsal bir kesimi olması nedeniyle sadece çadır ve yemek olayı değil Sındırgı’nın bu bölgede taşınması gerekiyor. Nasıl olsa AFAD ekipleri bu bölgede incelemeler ve ayrımlar yaptığı için Sındırgı'nın hemen Balıkesir yolunun doğusunda TOKİ evlerinin bulunduğu kesimlere doğru taşınması gerekiyor.

BÖLGENİN BOŞALTILMASI GEREKİYOR

Bölgenin boşaltılması gerekiyor. Çünkü Sındırgılılar çok iyi bilirler ki kaldı ki jeofizik ölçüler de bunu göstermektedir. Balıkesir ile belediyenin bulunduğu meydan arasındaki kesim daha önce bir göl alanıymış. Bu göl alanı kurutulmuş ve burası doldurularak bugünkü yapılar yapılmış. Şimdi deprem bilimciler çok iyi bilirler ki ırmak çatal ağızlarına yani deltalara efendim genç tortulların olduğu yerlere ve doldurulmuş göl alanları kesinlikle yapılaşmaya açılmaması gerekiyor. Ama Sındırgı’daki hasarın ana nedeni bu kesimin yapılaşmaya açılmış olması. O nedenle bu kesimin tamamen temizlenerek yani şu andaki moda deyimle kentsel dönüşüme uğratılarak ve yani mahalle ölçeğinde ve semt ölçeğinde yıkılarak Sındırgı’nın peyderpey farklı bir alana taşınması gerekir. Kesin çözüm budur. Yani sadece çadır yollayarak veyahut yemek çıkartarak bu hasarı telafi edemezsiniz. Sındırgı’ya çok özel özen gösterilmesi gerekiyor. O kesimde jeofizik araştırmalara acilen yer verilmesi gerekiyor ve yapı hasarları daha ayrıntılı incelenerek yani biz depremlerde sürekli olarak depremin büyüklüğünü ölen kişi sayısına ve yıkılan yapı sayısına göre ölçüyoruz. Olay onun çok daha ötesinde. Eğer bu Sındırgı kırığı güneye doğru devam eder ve yine 6.1'lik bir deprem olursa korkarım ki Sındırgı’nın dörtte ikisini kaybedebiliriz.

İSTANBUL’DA DEPREM NE ZAMAN OLACAK?

Sındırgı’da olan kırık sistemi Ege tektonizmasından doğrudan doğruya etkileniyor. Ege bölgesinde genellikle göçüntülü kırıklar vardır. Bu Marmara bölgesi ise yanal atımla Kuzey Anadolu kırığından etkileniyor. Dolayısıyla Sındırgı depremi Marmara'da yeni bir deprem tetiklemez. Marmara'da herkesin çok iyi bildiği gibi 23 Nisan 2025 yılında Silivri açıklarında 6.2’lik bir deprem oluştu ve İstanbul'u ve Tekirdağ'ı keza Yalova'ya Bandırmayı korku sardı.

Marmara şu anda büyük bir deprem yaratacak gerginlikte değil. Yani Marmara için 1999'dan beri öngörülerim değişmemiştir. Marmara'da 1999 Gölcük depreminden beri Kuzey Marmara'da iki tane deprem beklediğimi belirtmiştim. Bir tanesi Küçükçekmece önlerinde 6.4 ya da 6.7’lik bir deprem diğeri de Silivri önlerinde 7 ya da 7.2. Silivri önlerindeki deprem beklentisinin büyüklüğü değişti. O küçüldü. 6.9 ile 7.1'e küçüldü ama Küçükçekmece’deki aynı duruyor. Buranın yırtılması için, yer kabuğunun yırtılması için 6 milyar gigatonluk bir gücün birikmiş olması gerekiyor. Bir teknoloji yok ki bu gücün ne kadarının biriktiğini göstersin. Ancak uzun erimli kestirimlere baktığımız zaman daha önce de belirttiğim gibi bu depremi 2045'ten önce beklemiyorum demiştim. Son yapılan veri birikimlerinden sonra depremin daha da gecikeceğini 2065-2075 yılına kadar gerileyebileceğini gösteriyor.