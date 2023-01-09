Siyaset cinayet iktidar üçgenini yazdı. Ahmet Gürsoy Sinan Ateş cinayetinin öncesi açıkladı

"Anlaşılan o ki, tarih, birileri tarafından tekrarlanıyor ve bütün hatalarıyla bugüne uyarlanıyor." diyerek siyaset-cinayet-iktidar üçgenini yazan Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Gürsoy, "Doç. Dr. Sinan Ateş olayından önce, başta Yeniçağ Gazetesi olmak üzere basın kurumları saldırıya uğruyor, gazeteciler dövülüyor, siyasi parti genel başkan yardımcıları ölümden dönüyor, ama ortada kamu düzenini koruyacak kurumsal, caydırıcı güçler yok" ifadelerini kullandı.

Ahmet Gürsoy, "Sopalı siyasete oy verecek olan seçmene seslenen etkili muhalefet lazım" diyerek muhalefete de çağrıda bulundu.

Gürsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu baronları.

Çete cinayetleri.

Siyaset mafya ilişkileri.

Arsa talanları.

Rant hesapları.

Devlet-millet malına yağmalanacak, konulacak beleş gözüyle bakanlar.

Siyaseti olağan amacından saptırıp, bir de eli sopalı adamlarla hizaya sokmak isteyenler.

Ülkenin içine düşürüldüğü duruma bakar mısınız?

Seçime doğru yol alan Türkiye'de seçmen buna dur demeyecek mi?"

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