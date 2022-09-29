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Ahmet Hakan anında gereğini yaptı bu başlığı attı. Haydi Selvi sıra sende

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selvi'nin sorusu üzerine "Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor" sözlerinin ardından Ahmet Hakan’ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu Hürriyet Gazetesi "Erdoğan yeni hamleyi açıkladı" başlığıyla Erdoğan'ı manşete taşıdı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 10:03
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Ahmet Hakan anında gereğini yaptı Erdoğan'ı manşete taşıdı. Haydi Abdülkadir Selvi sıra sende bir level de sen atla

Ahmet Hakan anında gereğini yaptı bu başlığı attı. Haydi Selvi sıra sende
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladı.

Program sırasında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a, “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” diye sordu.

“AHMET BEY GEREĞİNİ YAPIYOR” DEDİ

“Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek, “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” dedi.

Abdülkadir Selvi, Erdoğan'a gülerek "tamam" yanıtı verdi. Ahmet Hakan ise sessiz kalmıştı.

GEREĞİNİ YAPTI MANŞETE TAŞIDI

Ahmet Hakan’ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu Hürriyet Gazetesi Erdoğan’ı “Erdoğan yeni hamleyi açıkladı. 1 milyon konut arsası” başlığıyla manşete taşıdı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yer verildi. Erdoğan programda sosyal konut projesinde satılacak arsa sayısını en az 1 milyona çıkaracaklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arsadaki sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz. Rakam 5'i yakalayınca bize yeni bir adım atmak için Bakanımla konuştum. Biz altyapıyı yapacağız, o da evini yapacak" dedi.

İşte o manşet:

 

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Sami
29.09.2022 10:29
Nasıl diyor bir dakka bir dakka sanki önemli bir şey yakalamış gibi nasıl insanlar bu duruma düşebiliyor uyuz oluyorum bu tiplere  
 
Mehmet Tok
29.09.2022 10:29
Ahmet Hakan yalakasının eline hangi metni veriyorlarsa onu yazıyor. İşte bu kadar basit.  
 
Haydin
29.09.2022 10:19
Basın milletin müşterek sesidir.Basın başlı başına bir kuvvet,bir mektep ,bir rehberdir.Basın hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulmaz..  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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