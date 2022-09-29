Ahmet Hakan anında gereğini yaptı bu başlığı attı. Haydi Selvi sıra sende

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladı.

Program sırasında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a, “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” diye sordu.

“AHMET BEY GEREĞİNİ YAPIYOR” DEDİ

“Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek, “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” dedi.

Abdülkadir Selvi, Erdoğan'a gülerek "tamam" yanıtı verdi. Ahmet Hakan ise sessiz kalmıştı.

GEREĞİNİ YAPTI MANŞETE TAŞIDI

Ahmet Hakan’ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu Hürriyet Gazetesi Erdoğan’ı “Erdoğan yeni hamleyi açıkladı. 1 milyon konut arsası” başlığıyla manşete taşıdı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yer verildi. Erdoğan programda sosyal konut projesinde satılacak arsa sayısını en az 1 milyona çıkaracaklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arsadaki sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz. Rakam 5'i yakalayınca bize yeni bir adım atmak için Bakanımla konuştum. Biz altyapıyı yapacağız, o da evini yapacak" dedi.

İşte o manşet: