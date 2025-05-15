Ahmet Hakan bakın kimi özlemiş! ‘Neredesin?’ diye sordu…

Yandaş kalem Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Eski TBMM Başkanı AKP’li Bülent Arınç’a, “Abi neredesin ya? Niye sesin çıkmıyor? Yoksa yine tarihin yanlış tarafında mısın?” seslendi.

AKP’YE İMAMOĞLU ELEŞTİRİSİNDE BULUNDU

Eski Başbakan Yardımcısı AKP’li Bülent Arınç, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin “Siyasi tutukluluk hiç olmamalı. Demirtaş için de demiştim. Esenyurt’tan başlayarak hepsi için yargılamalarda önce iddianame yazılır, suça mahkeme karar verir. Ondan sonra tutuklama ve benzeri hususlar değerlendirilir. Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı” yorumunda bulunarak eleştiride bulunmuştu.

ABİ NEREDESİN YA?

AKP’ye sert eleştirileri ile gündeme gelen Arınç, bu sefer Ahmet Hakan’ın radarına girdi. Hakan, "Sevr’e ölümcül darbe Lozan’ı perçinleme" başlıklı yazısında Arınç'ı hedef alarak, "Abi neredesin ya? Niye sesin çıkmıyor, yoksa yine tarihin yanlış tarafında mısın?" ifadelerini kullandı.

Hakan’ın yazısındaki o kısım şu şekilde;

“Yakın tarihteki bazı gelişmeleri tamamen yanlış okuyarak “Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor” diye sevinç çığlıkları atmıştı Bülent Arınç. Kendisine sesleniyorum: Abi neredesin ya? Niye sesin çıkmıyor? Yoksa yine tarihin yanlış tarafında mısın?”