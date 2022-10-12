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  • Ahmet Hakan canlı yayında altyazı için Numan Kurtulmuş'tan izin istedi. "Gereğini yapıyor" Ahmet yine yaptı yapacağını.

Ahmet Hakan canlı yayında altyazı için Numan Kurtulmuş'tan izin istedi. "Gereğini yapıyor" Ahmet yine yaptı yapacağını. Abdulkadir Selvi karşı hamle yapmak için kolları sıvadı

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan, Numan Kurtulmuş'tan izin isteyerek "AKP devrimci partidir" yazabilir miyiz? sorusunu sordu. 

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 09:26
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Ahmet Hakan canlı yayında altyazı için Numan Kurtulmuş'tan izin istedi

Ahmet Hakan canlı yayında altyazı için Numan Kurtulmuş'tan izin istedi. ''Gereğini yapıyor'' Ahmet yine yaptı yapacağını. Abdulkadir Selvi karşı hamle yapmak için kolları sıvadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir canlı yayında Abdulkadir Selvi'ye yönelik, "Vallahi Abdülkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" sözlerini kullanmıştı. 

CNN TÜRK ekranlarında Ahmet Hakan, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan izin aldı ve alt yazı olarak "AKP devrimci partidir" yazabilir miyiz? sorusunu sordu. Kurtulmuş ise bu izne onay verdi. 

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CNN TÜRK ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş programda sarf ettiği, "AK Parti devrimci bir partidir. Reformcu, devrimci bir siyasi hareketiz." sözleri sosyal medya hesabından paylaştı.  

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'nin devrimci bir parti olduğunu söyledi.

Programda Ahmet Hakan, Numan Kurtulmuş'a alt yazı olarak "AKP devrimci partidir" yazıp yazamayacaklarını sordu. 

Numan Kurtulmuş bu isteğe onay verdi. 

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merdanoğlu
12.10.2022 10:38
e zaten yıllardır karşı devrimci diyorlar bunlara yeni mi öğrendiniz  
 
Asya duran
12.10.2022 10:24
Ben ahmet bey gibi yandaşlarında en az onlar kadar suçlu görüyorum bu kadarda yalakalık olmaz galk olarak artık gördük ülkemin kaynakların nereye aktarıldığını anerikadaki gökdeleni konuş yüreğin yeti  
 
Asya duran
12.10.2022 10:16
Akp hangi reformu yaptı acaba bir tek ahmet görüyor amerikada gökdelen yaptığını kastediyorsa ailesine yapmış yanlış politikası yüzünden din iman diye bir sürü cahilleri kullanarak reform yaptı  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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