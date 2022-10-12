Ahmet Hakan canlı yayında altyazı için Numan Kurtulmuş'tan izin istedi. ''Gereğini yapıyor'' Ahmet yine yaptı yapacağını. Abdulkadir Selvi karşı hamle yapmak için kolları sıvadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir canlı yayında Abdulkadir Selvi'ye yönelik, "Vallahi Abdülkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" sözlerini kullanmıştı.

CNN TÜRK ekranlarında Ahmet Hakan, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan izin aldı ve alt yazı olarak "AKP devrimci partidir" yazabilir miyiz? sorusunu sordu. Kurtulmuş ise bu izne onay verdi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CNN TÜRK ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş programda sarf ettiği, "AK Parti devrimci bir partidir. Reformcu, devrimci bir siyasi hareketiz." sözleri sosyal medya hesabından paylaştı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'nin devrimci bir parti olduğunu söyledi.

Programda Ahmet Hakan, Numan Kurtulmuş'a alt yazı olarak "AKP devrimci partidir" yazıp yazamayacaklarını sordu.

Numan Kurtulmuş bu isteğe onay verdi.