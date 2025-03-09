Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zorlayacak ismi açıkladı

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak çalışmalara start verirken gazeteci Ahmet Hakan'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olacağını varsayarak kaleme aldığı yazısında, rakip olarak CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na oranla “biraz daha zorlu bir rakip” olacağı görüşünü ifade etti.

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Ahmet Hakan, yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:

“İyi ama İmamoğlu’nun Yavaş’tan daha avantajlı olduğu yönler yok mu? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Şu iki yön mesela: - BİR: Daha aktif ve mücadeleci bir siyasi kişilik. - İKİ: DEM oylarını alabilme potansiyeli. Evet... Tablo genel olarak böyle.”

Devamında, “Bir kısım DEM seçmeninin Cumhur İttifakı’na kayma ihtimali göz önünde bulundurulursa” ihtimalini gündeme getiren Hakan, “Mansur Yavaş’ın Erdoğan açısından biraz daha zorlu bir rakip olacağı söylenebilir” görüşünü söyledi.