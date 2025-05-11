Ahmet Hakan ile Yılmaz Özdil arasında olay yaratacak polemik! Köşesinde öyle şeyler yazdı ki...

Gazeteci Ahmet Hakan, Özdil’le Özel arasındaki polemiği köşesine taşıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından saldırıya uğramıştı.

YILMAZ ÖZDİL, ÖZGÜR ÖZEL POLEMİĞİ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’deki yayında saldırıyı ve saldırının ardından Özel’in açıklamalarını eleştirerek "CHP Genel Başkanı armut gibi geziyor", “Özgür Özel geri vites mi yapıyor?” ifadelerini kullanmıştı.

'Armut gibi geziyor' diyen Yılmaz Özdil'e Özgür Özel'den yanıt! 'O geri vitesi yedirirler adama'

Özel ise Özdil'in bu sözlerine karşın şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben cenazenin önüne geçtiğimden utanıyorum. Aynı gün eşimin evi, işi, kızımın adresini televizyonda hedef gösteriyorlar. O her şeyi çok bilen, çok kahraman abi 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' diyor. O geri vitesi yedirirler adama. İğrenç söz ve yakıştırmalarla söylüyor bunu. Tabii, onu yayınlayan kuruluşun, yayın politikasını da bir yere çerçevelemek lazım.

Ahmet Hakan köşesinde bu konuyu kaleme aldı.

Yılmaz Özdil için “kindar köşeci” değerlendirmesinde bulanan Hakan şu ifadeleri kullandı:

Yılmaz Özdil, AK Parti seçmenlerine “bidon kafalı” diye hakaret etmişti.

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Özgür Özel de işte bunu eleştirmişti. “Seçmene böyle hakaret edilmesi yanlıştır” falan diyerek.

Vay efendim sen misin Yılmaz Özdil’i eleştiren.

O gün bugündür kafaya taktı bunu Özdil.

Özgür Özel’e düşman oldu.

Yıllar önce kendisine yapılmış bu eleştiriyi hiç unutmuyor, unutamıyor adam.

Bu öyle bir kin ki... Asla yatışmıyor. Asla gevşemiyor. Asla bitmiyor.

Kişisel kininde zerre kadar yumuşama olmuyor.

Özgür Özel’e sürekli lakap takıyor, hakaret ediyor, “Armut” diyor, “Mesir macunu” diyor.

Niye?

Sırf “Bidon kafalı demek yanlıştır” dediği için.

“Kindar gençlik” yaratılamadı ama galiba “kindar köşeci” yaratıldı.