Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu!

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultayın yasadışılığı iddialarına dayalı olarak haziran sonunda görülecek olan dava öncesinde kendi tutumuna ilişkin tartışmalar sebebiyle sert bir açıklama yapmıştı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"BENİ ELEKTRİK DİREĞİNE ASMAKLA TEHDİT EDENLER DE VAR"

Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz" diyen Kılıçdaroğlu, "Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de… Beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir.

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Gazeteci Ahmet Hakan, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını köşesine taşıdı.

"Partimin başına mahkeme kararıyla dönmeyi içime sindiremem diyerek tartışmalara bir son vermesini bekliyordum. Hayır. Böyle yapmadı." diyen Hakan, "Tam tersine ‘Mahkemeden karar çıksa da partiyi Özgür Özel’den teslim alsam’ havasında olduğunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

"MAHKEMEDEN KARAR ÇIKSA DA PARTİYİ ÖZGÜR ÖZEL’DEN TESLİM ALSAM"

Ahmet Hakan’ın ‘Kılıçdaroğlu kocaman bir hayal kırıklığıdır’ başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Partimin başına mahkeme kararıyla dönmeyi içime sindiremem” diyerek tartışmalara bir son vermesini bekliyordum.

Hayır. Böyle yapmadı.

Tam tersine...

“Mahkemeden karar çıksa da partiyi Özgür Özel’den teslim alsam” havasında olduğunu ortaya koydu.

Kendisinin hırstan arınmış bir zat olmadığını anlamıştık.

Şimdi de tepeden tırnağa bir hırs abidesi olduğunu anlamış olduk.

Şurası bir gerçek:

Biz gerçekten de insan tanıyamıyoruz.

TÜKÜRME MERAKLILARI

Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu bir hırs küpü.

Peki ya Kılıçdaroğlu karşıtları?

Onlar da pek matah değil.

Temiz üsluplu, hakarete kaçmayan bir Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi yapamıyorlar.

Her konuşan ağzını bozuyor.

Akademisyenler, gazeteciler...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzüne nasıl tüküreceklerinin öyküsünü anlatıyorlar.

Milletvekilleri...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin merdivenlerine bile yaklaşamayacağını söylüyorlar.

Belediye başkanları...

Kemal Kılıçdaroğlu’nu geçmiş günah defterlerini açmakla tehdit ediyorlar.

Tükürmeler, merdivene bile yaklaştırmamalar, tehditler...

Daha düne kadar “Kılıçdar ne şahane adam” diyenler, bugün Kılıçdaroğlu’na hakaretler yağdırıp ağızlarını bozuyorlar.

“Yapmayın” diyen yok, ayıplayan yok, itiraz eden yok, terbiye çağrısı yapan yok.