Ahmet Hakan Öcalan bebek katiline övgü düzdü! Hiçbir PKK’lı bu kadarını söylememişti

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Ahmet Hakan Öcalan bebek katiline övgü düzdü! Hiçbir PKK’lı bu kadarını söylememişti

Gazeteci Ahmet Hakan son yazısında PKK elebaşısına övgüler düzdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e konuşması için davet etmesi tüm Türkiye’yi şoke ederken; ilginç bir çıkış da Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’dan geldi.

Ahmet Hakan son yazısında Öcalan için, “Teori konusunda gerçekten zehir gibidir” ifadelerini kullandı.

İşte Hürriyet yazarının “Devlete düşen iki görev” başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

“ÖCALAN TEORİDE ZEHİR GİBİ”

ÖCALAN, “Teorik ve pratik güce sahibim” demiş.

Öcalan’ın bu açıklamasını okur okumaz aklıma Mazhar-Fuat-Özkan’ın meşhur “Ali Desidero” şarkısının şu bölümü aklıma geldi:

“Teoride’ desen zehir gibi / ‘Pratik’ dersen sallanmakta.”

Öcalan, teori konusunda gerçekten zehir gibidir.

“İŞ PRATİĞE GELİNCE SALLANTIDA”

Ancak iş pratiğe geldiğinde durum biraz sallanmaktadır, sallantıdadır. Pratiğin sallanıp sallanmadığı, tabii ki Öcalan’ın Kandil’e sözünü geçirip geçirmemesiyle belli olacak.

Bekleyeceğiz. Göreceğiz. Terörü bitirmek için çözümü zorlamak, terörü işlevsiz kılmak için çözüm aramak…

Dünyanın en günahsız işidir. Sorun burada değildir.

Şuradadır: Çözümü iyi planlamamak, çözümün sekteye uğramasına imkân tanımak, çözümü yarı yolda bitirecek hatalara göz yummak.

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