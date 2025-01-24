Ahmet Hakan örnek verirken bile 'bakan suçlu' diyemedi. Sosyal medyada gündem oldu

CNN Türk'te yayın yapan Ahmet Hakan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili gündemi değerlendiren Ahmet Hakan programında 'analiz' yaptıklarını söylerken örnek vermeye çalışırken bile 'bakanlık suçlu' diyemedi.

Ahmet Hakan'ın o anları sosyal medyada çok paylaşıldı. Ahmet Hakan program esnasında Bolu'daki yangın faciasında "Sorumlular kim?" alt yazısı ile yayın yapıyordu. Programda Ahmet Hakan şöyle söyledi:

"Şu suçlu, bu suçlu belediye suçlu, bakanlık suçsuz, bakanlık suçsuz belediye suçlu anlayışı ile yaklaşmadan bir analiz yapmaya çalışıyoruz"