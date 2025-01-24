Ahmet Hakan örnek verirken bile 'bakan suçlu' diyemedi. Sosyal medyada gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ahmet Hakan CNNTÜRK canlı yayınında yangın faciasıyla ilgili 'sorumlular kim' tartışması yapılırken öyle sözler söyledi ki sosyal medyada gündem oldu.

CNN Türk'te yayın yapan Ahmet Hakan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili gündemi değerlendiren Ahmet Hakan programında 'analiz' yaptıklarını söylerken örnek vermeye çalışırken bile 'bakanlık suçlu' diyemedi.

Ahmet Hakan'ın o anları sosyal medyada çok paylaşıldı. Ahmet Hakan program esnasında Bolu'daki yangın faciasında "Sorumlular kim?" alt yazısı ile yayın yapıyordu. Programda Ahmet Hakan şöyle söyledi:

"Şu suçlu, bu suçlu belediye suçlu, bakanlık suçsuz, bakanlık suçsuz belediye suçlu anlayışı ile yaklaşmadan bir analiz yapmaya çalışıyoruz"

Son Haberler
CHP Genel Başkanı Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda
CHP Genel Başkanı Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda
Ahmet Hakan örnek verirken bile 'bakan suçlu' diyemedi. Sosyal medyada gündem oldu
Ahmet Hakan örnek verirken bile 'bakan suçlu' diyemedi. Sosyal medyada gündem oldu
CHP'li belediye başkanının aracına kurşun yağdırmıştı.. Saldırgan hakkında flaş karar
CHP'li belediye başkanının aracına kurşun yağdırmıştı.. Saldırgan hakkında flaş karar
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı
Zuhal Topal'ın otel paylaşımı dikkat çekti. "Var oğlu var!"
Zuhal Topal'ın otel paylaşımı dikkat çekti. "Var oğlu var!"