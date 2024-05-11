Ahmet Hakan Özgür Özel’i öve öve bitiremedi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i köşesine taşıdı.
“CHP’DEKİ LİDERLİK MESELESİYLE İLGİLENMİYORUM”
Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olup olmamasıyla ve Özel/Yavaş/İmamoğlu arasındaki gerilimle ilgilenmediğini belirtti.
CHP’nin geleceğinde kim söz sahibi olacak meselesine kafa yormadığını ileri süren Ahmet Hakan, Özel’in genel başkanlıktan liderliğe evrilmiş durumda olduğunu yazdı.
“ÖZEL GENEL BAŞKANLIKTAN LİDERLİĞE GEÇTİ”
Ahmet Hakan, “Evet, şimdi söyleyeceğimi söyleyebilirim: Verdiği doğru mesajlarla... Normalleşme sürecine yaptığı vurgularla... Belediyelerdeki akraba atamalarına karşı sergilediği tavırlarla... Tüm dikkatleri üzerine çekme becerisiyle... Özgür Özel, genel başkanlıktan liderliğe evrilmiş durumda” ifadelerini kullandı.