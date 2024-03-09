Ahmet Hakan Süleymancıları hangi partinin arka bahçesi ilan etti: Dümeni tamamen kırdılar

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, “Zübük’lük nedir Zübük kime denir” başlıklı yazısında ilginç bir iddiada bulundu.

Ahmet Hakan, kamuoyunda ‘Süleymancılar’ olarak bilinen cemaatin CHP’nin arka bahçesi olduğunu savundu.

Ahmet Hakan’ın yazısından ilgili kısım şöyle:

"SÜLEYMANCILAR HANGİ PARTİNİN ARKA BAHÇESİ"

Alanya’da bir Süleymancı yurdunda kalan 10 çocuk, Kasım 2023’te yurt görevlisi tarafından cinsel istismara uğramış.

Haberi “Tarikat yurdundaki istismar” diye veriyorlar.

Ancak haberi verenler ve haberi yorumlayanlar, Süleymancıların epey bir zamandan beri dümeni tamamen CHP’ye kırdığını söylemiyorlar.

Bu hatırlatmayı bu tür olayları bir siyasi anlayışı, bir siyasi partiyi, bir siyasi hareketi töhmet altında bırakmak için kullananlar açısından yaptım.

Yoksa adiliğin, alçaklığın partisi, ideolojisi falan olmaz tabii ki.