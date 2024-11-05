Ahmet Hakan’dan AKP’li isme zehir zemberek sözler!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Hakan’dan AKP’li isme zehir zemberek sözler!

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada “AK Parti olmasaydı yiyecek ekmek bulamazdınız” demişti. Hürriyet Genel Yayın yönetmeni Ahmet Hakan, yazdığı köşe yazısında Bayraktar’a ağır sözlerle yanıt verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada “AK Parti olmasaydı yiyecek ekmek bulamazdınız” ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Kayyum atamalarında yanıt bekleyen sorular” adlı köşe yazısında Lütfi Bayraktar’ın sözlerine sert bir dille yanıt verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar’a seslenen Ahmet Hakan, “AK Parti olmasaydı yiyecek ekmek bulamazdınız” cümlesini, hangi bağlamda söylemiş olursanız olun...

- Ayıptır.

- Milleti küçümsemektir.

- Münasebetsizdir.

- Kibir içermektedir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP Sakarya milletvekili Lütfi Bayraktar, partisinin Karasu İlçe Teşkilatı'nın cumartesi günü düzenlenen sekizinci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Eğer bu iktidar başta olmasaydı, çevremizde sadece Libya, Irak, Suriye, Gazze olsaydı, bu iktidar olmasaydı 20 yıl siz yiyecek ekmek bulamazdınız" ifadelerini kullandı.

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