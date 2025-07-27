Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a eleştiri

Shaktar Donetsk kulüp televizyonu spikeri Daria Bondar Savina'nın Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan ile yaptığı röportajda Savina'ya bakmaktan kaçınmasına Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan eleştiri geldi.

Hakan “Arda’cığım. Bu tür durumlarda ‘çok samimi görünmek’ de ‘çok uzak durmak’ da genellikle aynı kapıya çıkar. Yapman gereken tek şey var: İfrattan da tefritten de kaçınmak. Yani normal davranmak” diyen Hakan, devamında şunları kaydetti:

“Karşındakini zihninde ‘alımlı bir genç kadın’ olarak değil de ‘işini yapan bir TV muhabiri’ olarak kodlarsan... Anında normalleşirsin, böylece şekilden şekile girmene hiç gerek kalmaz. Selamlar. Başarılar. Eşine saygılar.”