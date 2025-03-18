Ahmet Hakan'dan Erdoğan'ın tepesinin tasını attıracak yazı!

Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye cumhurbaşkanlığı uyarısı geldi.

Hakan, “Eğer gerçek buysa ilk ve tek söyleyeceğim AK Parti, bundan derhal vazgeçmeli” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti’nin olası cumhurbaşkanı adayı ‘rakipleri’ üzerinden yapılan son ‘kulisleri’ köşesine taşıyan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan hükümeti uyardı.

Hakan, "Ekrem mi olsun, Mansur mu olsun, hatta Özgür mü olsun’ falan diye plan üstüne plan kuruyormuş. Bu tür kulis haberleri çıkıyor sağda solda. Bizde palavralar, ‘kulis haberi’ adı altında sıkıldığı için bu bilgilere mesafeli yaklaşmak şart” diyen Ahmet Hakan, “Ama diyelim ki bu bilgiler doğrudur. Yani gerçekten de AK Parti, ‘Ekrem mi / Mansur mu / hatta Özgür mü’ falan diye planlar yapmaktadır. Eğer gerçek buysa... İlk ve tek söyleyeceğim şudur: AK Parti, bundan derhal vazgeçmeli” ifadelerini kullandı.

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‘AK Parti’nin Ekrem’le, Mansur’la uğraşmasına gerek var mı’ başlıklı yazı kalem alan Hakan, şu ifadeleri kullandı:

Güya AK Parti, olası rakipleriyle ilgili planlar yapıyormuş.

“Ekrem mi olsun, Mansur mu olsun, hatta Özgür mü olsun” falan diye plan üstüne plan kuruyormuş.

Bu tür kulis haberleri çıkıyor sağda solda.

Bizde palavralar, “kulis haberi” adı altında sıkıldığı için bu bilgilere mesafeli yaklaşmak şart.

Ama diyelim ki bu bilgiler doğrudur.

Yani gerçekten de AK Parti, “Ekrem mi / Mansur mu / hatta Özgür mü” falan diye planlar yapmaktadır.

Eğer gerçek buysa... İlk ve tek söyleyeceğim şudur:

AK Parti, bundan derhal vazgeçmeli.

Şu nedenlerle:

- ASIL RAKİP BELLİ: AK Parti’nin Ekrem mi / Mansur mu / Özgür mü diye planlar yapmasına hiç gerek yok. Çünkü Erdoğan’ın asıl rakibi bellidir. Asıl rakip: Ekonomidir, enflasyondur, emekli maaşıdır. Bunlarla mücadele etmek yeter de artar bile.

- BIRAK SAVAŞSINLAR: Ekrem ile Mansur arasında zaten doğal ve gizli bir savaş var. Bu doğal ve gizli savaş, AK Parti’nin zaten işine yarıyor. Bunu uzaktan izleyip keyfini çıkarmak varken olaya dahil olmaya çabalamak çok gereksiz.

- KOMPLİKASYON ÇIKAR: Rakip adayı belirlemek için planlar yapmak, kâğıt üzerinde çok başarılı durabilir. Ancak bu işler, kâğıt üzerinde durduğu gibi durmaz. Müthiş risklidir. Büyük komplikasyonlara gebedir. Her türlü arızayı çıkarabilir.

- SENİN ZAFERLERİN VAR: Suriye’de olup bitenler, bir başarı öyküsü. “Terörsüz Türkiye” hedefine yaklaşılması, muazzam bir olay. AB’nin Türkiye’nin kapısına gelmesi, tarihsel önemde. Elde bunlar varken Ekrem / Mansur planlarına ne gerek var ki?

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- KÜRT SEÇMEN: Öcalan’ın çağrısıyla başlayan süreç, Kürt seçmeni Cumhur İttifakı’nın yanına çekebilir. Bunun sağlayacağı avantaj, çok ama çok büyük. Bununla ilgilenmek yerine ne diye “Ekrem’le, Mansur’la, Özgür’le” ilgilenilir ki?

- TERS ETKİ: “Ekrem mi / Mansur mu” planlarının nasıl bir etki üreteceğini bilmek mümkün değildir. Bu tür mühendislikler, istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Hayal ettiğinle gerçekleşen aynı olmaz. Belki de hayal ettiğinin tam tersi gerçekleşebilir.

- ÜÇ YIL VAR: Seçime üç yıl var. Ekrem / Mansur açısından üç hafta bile aşındırıcı bir etki yaratmışken üç yılın aşındırıcılığını varın siz hesaplayın. Zaten akışında bir aşınma söz konusuyken akışı bozacak planlara ne gerek var?