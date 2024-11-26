Ahmet Hakan’dan eski mahalle arkadaşlarına ağır hakaretler

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinden eski mahalle arkadaşlarını adeta yaylım ateşine tuttu. Saadet Partisi’nin olağan kongresine katılan partililerin, “Katil İsrail, İşbirlikçi AKP” sloganları atmasına fena halde öfkelenen Ahmet Hakan, kaleme sarılıp hıncını yazıya döktü.

ERDOĞAN İÇİN GÖREVİNİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından, ‘görevini yerine getirdiği’ için canlı yayında takdir gören Ahmet Hakan, yine bu güdüyle hareket edip köşesinde “Saadet Kongresi’nde atılan utanmaz slogan” başlığıyla şunları yazdı:

UTANMALARI, SIKILMALARI YOK

Saadet Kongresi’nde şu sloganı atmış Saadet Partililer: “Katil İsrail / İşbirlikçi AKP.” Bu sloganda... İnsaf yok, vicdan yok, hakkaniyet yok, adalet yok. Ayrıca bu sloganı atanların utanmaları / sıkılmaları da yok. Çünkü zerre kadar utanmaları / sıkılmaları olsaydı... “Tamam, İsrail çok kötü ama Hamas da çok terörist abi” diyen siyasi çizgiyle dost olmakta hiçbir sakınca görmeyip... Her şeyi göze alarak Hamas’a sahip çıkmaktan milim geri adım atmayan Erdoğan’ın partisine, “İsrail işbirlikçisi” demezlerdi, diyemezlerdi. “Netanyahu’nun ve İsrail’in kodamanlarının şu anda en nefret ettikleri siyasi lider kimdir” sorusuna Erdoğan’ın dostları da düşmanları da “Tayyip Erdoğan’dır” cevabını verirler.

Saadet Partililer, gitsinler Netanyahu’nun önünde atsınlar bu sloganı. “Katil İsrail / İşbirlikçi AKP” cümlesini işiten Netanyahu, sloganın ikinci bölümünden aldığı muazzam keyifle kendilerine madalya bile takar belki.

ERBAKAN’ A SIRTINI DÖNDÜ

Milli Görüş’ün efsane lideri Necmettin Erbakan’ın yakınında olmak için, zamanında kılıktan kılığa giren Ahmet Hakan, güç dengeleri değişince vakit kaybetmeden “Milli Görüş gömleğini çıkardığını” ilan eden Recep Tayyip Erdoğan’ın safında yer aldı. Bundan sonra her fırsatta eski mahallesine ve yol arkadaşlarına ağır ifadelerle yüklenerek Erdoğan’ın takdirini kazandı. Bu yolculuk, onu yeni bir mahalleye ve yeni gelir kapılarına kavuşturdu. Ahmet Hakan artık, bir zamanlar öğretilerini ezbere bildiği, dizinin dibine kıvrıldığı Necmettin Erbakan’ın bırakıp, eski Hoca’sının ağır ifadelerle eleştirdiği Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük destekçisi oldu.

… Ve nihayetinde beyaz çoraplar çıkmış, babet çoraba geçilmişti…

BEYAZ ÇORAPLI AKŞAM

Ahmet Hakan yıllar sonra, beyaz çorabın hikayesini şöyle anlatmıştı: Erbakan Hoca, başbakanlığının ilk akşamında Zahid Akman ile benim yaptığım programa çıkacak. Yayını Hoca’nın Balgat’taki evinden gerçekleştireceğiz. Sürpriz! Hoca, aile efradıyla birlikte programa çıkma kararı almış. Eşi Nermin Hanım, kızları Elif, Zeynep ve oğlu Fatih’le birlikte. Hoca’nın evine ayakkabılarımızı çıkarıp uzatılan terlikleri giyerek girdik. O da ne? Benim ayağımda beyaz çoraplar var. Terlik olgusu, beyaz çorapların altını kalın kalın öyle bir çizmekte ki benim beyaz çoraplar bas bas bağırmakta…”