Ahmet Hakan'dan "mutlak butlan" çıkışı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Mutlak butlan çıkar mı, çıkmaz mı?" şeklinde bir yazı kaleme alarak CHP Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada 15 Eylül'de mutlak butlan kararının çıkma ihtimalini gündeme aldı.

Sürecin butlan kararıyla sonuçlanabileceğini söyleyen Hakan, "'Mutlak butlan çıkar' ihtimali için 10 üzerinden 7 diyorum" dedi.

Ahmet Hakan yazısında şunları söyledi:

"Şu üç olaya dikkat:

- BİR: CHP İstanbul için mahkemenin verdiği karar.

- İKİ: İstanbul için verilen kararın dosyasının Ankara'da Kurultay davasına bakan mahkeme tarafından ivedi olarak istenmesi...

- ÜÇ: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı yorum.

Bu üç olaya baktığımda...

15 Eylül'de...

CHP Kurultayı'nın iptali davasında...

'Mutlak butlan kararı çıkar' diyorum.

Ancak CHP Lideri Özgür Özel'in geçen gün şöyle bir yorumu oldu:

'Ankara'da mahkemenin görüldüğü hâkim, meseleyi bugüne kadar götürdüğü şekliyle bundan sonra da götürecek olursa... 15 Eylül'de herhangi bir karar çıkmayacağını, kendisinin daha önce vermiş olduğu kararlara yönelik olarak adımlar atacağını ve davanın o şekilde yürütüleceğini düşünüyorum.'

Özgür Özel'in bu açıklaması, bana biraz fren yaptırdı.

Özel'in şartlı da olsa Ankara'daki hâkime duyduğu güveni öyle kolayca es geçemedim.

Tahminim şu şekilde:

- 'Mutlak butlan çıkar' ihtimali için 10 üzerinden 7 diyorum.

- 'Mutlak butlan çıkmaz' ihtimali için 10 üzerinden 3 diyorum.'"