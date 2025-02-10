Ahmet Hakan'dan ortalığı karıştıracak Mansur Yavaş iddiası! Konu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı...

CHP’deki adaylık tartışmalarını köşesine taşıyan Ahmet Hakan, Mansur Yavaş’la ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararının ardından gözler 10 Şubat'ta yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi.

Son ankette Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı sonuç

Adaylık için öne çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın aday belirleme ve ön seçimle ilgili yaptığı farklı açıklamalar dikkat çekti. İmamoğlu, ön seçime tam destek veren açıklama yaparken Yavaş ise, ülkenin gerçek gündeminin ekonomi olduğunu vurgulayarak adaylık tartışmalarına kapıyı kapattı.

Gelişmeleri köşesine taşıyan Ahmet Hakan, Mansur Yavaş’ın “CHP seçmeni zaten çantada keklik. Ben bunun üstüne geniş sağ seçmenden de oy alabiliyorum. Cumhurbaşkanı adayı, mutlaka ben olmalıyım” diye düşündüğünü yazdı.

Kritik zirvede Mansur Yavaş'ın masaya koyduğu yazı ortaya çıktı

Yazısının devamında, Yavaş’ın Ekrem İmamoğlu’nun yargıyla önünün kesileceğini düşündüğünü ve böyle bir durumda kendisinin ‘yedek aday’ olarak gündeme geleceğine inandığını da belirten Hakan, “Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak kurarak İmamoğlu’nu yenmek istiyor. Küçük sağ partilerin katkısıyla İmamoğlu’nu yenmek istiyor. Adaylık işini zamana yayarak İmamoğlu’nu yenmek istiyor” değerlendirmesinin ardından şu tespitte bulundu: “Ama bunu asla açıkça ifade etmiyor.”

Ahmet Hakan’ın konuya ilişkin yazısı şu şekilde:

“CHP seçmeni zaten çantada keklik. Ben bunun üstüne geniş sağ seçmenden de oy alabiliyorum. Cumhurbaşkanı adayı, mutlaka ben olmalıyım” diye düşünüyor.

Ama bunu asla açıkça ifade etmiyor.

Ekrem İmamoğlu’na göre şansının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Önseçimin kendisinin önünü kesmek, İmamoğlu’nun önünü açmak için bulunmuş bir formül olduğunu düşünüyor.

Ama bunu asla açıkça ifade etmiyor.

Ekrem İmamoğlu’nun yargıyla önünün kesileceğini düşünüyor. Böyle bir durumda kendisinin “yedek aday” olarak gündeme geleceğine inanıyor. “Yedek aday” olarak ortaya çıkmanın dezavantaj olduğunu düşünüyor.

Ama bunu asla açıkça ifade etmiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak kurarak İmamoğlu’nu yenmek istiyor. Küçük sağ partilerin katkısıyla İmamoğlu’nu yenmek istiyor. Adaylık işini zamana yayarak İmamoğlu’nu yenmek istiyor.

Ama bunu asla açıkça ifade etmiyor.