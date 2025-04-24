Ahmet Hakan'dan zehir zemberek Bahçeli ve Erdoğan açıklaması! İddialara sert yanıt verdi

Gazeteci ve yazar Mümtaz'er Türköne'nin, "Öngörüm şöyle; Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Devlet Bahçeli de bunun üzerine Türkiye'yi erken seçime götürecek” çıkışı Türkiye gündemine oturdu. Açıklamalar sonrası “Erdoğan ile Bahçeli arasında bir anlaşmazlık mı var?” soruları akıllara geldi.

“ANLAYIN ARTIK, BURADAN SİZE EKMEK YOK”

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise “Erdoğan ile Bahçeli’nin kavga edeceği günlerin hayaliyle yanıp tutuşanlara seslendi” ve “Anlayın artık, buradan size ekmek yok” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, “Çok sınandı, çok denendi, çok badireler atlattı. Sonu doğru çıkmayan çok dedikodular, tevatürler üretildi. Sonuçta artık şunlar anlaşıldı: Bahçeli ile Erdoğan’ın arası açılmayacak. Devlet Bahçeli, erken seçim istemeyecek. Cumhur İttifakı dağılmayacak. “Terörsüz Türkiye” hedefi iki liderin de ortak hedefi. “Terörsüz Türkiye” konusunda iki isim arasında ihtilaf yok” ifadelerini kullanarak muhalefete çağrıda bulundu.

"ERDOĞAN İLE BAHÇELİ’NİN KAVGA EDECEĞİ GÜNLERİN HAYALİYLE YANIP TUTUŞANLARA SESLENİYORUM"

Ahmet Hakan’ın bugünkü köşesinden ‘Anlayın artık: Buradan size ekmek yok’ başlıklı bölüm şöyle:

Çok sınandı, çok denendi, çok badireler atlattı.

Sonu doğru çıkmayan çok dedikodular, tevatürler üretildi.

Sonuçta artık şunlar anlaşıldı:

- Bahçeli ile Erdoğan’ın arası açılmayacak.

- Devlet Bahçeli, erken seçim istemeyecek.

- Cumhur İttifakı dağılmayacak.

- “Terörsüz Türkiye” hedefi iki liderin de ortak hedefi.

- “Terörsüz Türkiye” konusunda iki isim arasında ihtilaf yok.

Mümtazer’in üfürmeleriyle falan...

Erdoğan ile Bahçeli’nin kavga edeceği günlerin hayaliyle yanıp tutuşanlara sesleniyorum:

Anlayın artık, buradan size ekmek yok.

Hem ne diye rakibinizin kendi içinde çıkacak olan ihtilaflara bel bağlıyorsunuz ki.

23 yıldır anlamadınız, anlamıyorsunuz:

Sizin bel bağlayacağınız tek odak Yozgat Mitingi’dir, o mitingdeki traktörlerdir.”