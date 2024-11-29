Ahmet Hakan'ın kaleme aldığı bu yazı, Abdülkadir Selvi’yi kızdıracak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘gereğini yerine getiren’ gazetecisi, Hürriyet gazetesi yönetmeni, köşe yazarı Ahmet Hakan, aynı ‘gereği’ bu kez Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için yerine getirdi. Gazetenin yazarı Abdulkadir Selvi ile ‘gereğini yerine getirme’ rekabetine girişen Ahmet Hakan, Şimşek’in, ‘yasadışı bahis oynayanların mallarına el konulacağı’ yolundaki açıklamasını takdir ve övgüyle karşılayan yazı kaleme alarak yine Abdulkadir Selvi’den önce patronunun gözüne girmeyi başardı…

DİYANET NE DİYOR?

Ahmet Hakan’ın, kaleme aldığı bu yazıyı değerlendirmeden önce, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu,” Piyango, Toto, Loto, İddia vb. Şans Oyunları Oynamanın Dini Hükmü “ başlıklı açıklamasında ne diyor önce ona bakalım:

KUMAR VE HARAMDIR

Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı olan bütün şans oyunları kumar olduğundan haramdır. Zira bu tür oyunlarda bir taraf kaybederken diğer taraf haksız kazanç elde etmektedir (İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik, VIII, 554-555; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 194). Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır.

DERHAL TÖVBE EDİLMELİ

Bu tür oyunların hâsılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Müslümanların bu tür meşru olmayan kazanç yollarından uzak durması gerekir. Bu yollardan birisiyle kazanç elde edilmesi halinde bir an önce tövbe edilmeli ve elde edilen kazanç, sevap beklenmeyerek yoksullara verilmelidir.

İMAM HATİP’Lİ AHMET HAKAN

Evet, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvası böyle… Peki; başta Milli Piyango ve İddia olmak üzere değişik türlerde bahis oynatan şirketin elemanı olan İmam Hatip mezunu Ahmet Hakan ne yapıyor? “şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır” demiyor, peki ne diyor? “Yasa dışı olandan oynamayın, bizim şirketten bahis, oynayın” diyor…

MANŞETTEN HABER VERİYOR

Yasadışı bahis oynayanlar hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘yasa dışı bahis suçlarına karışanların mallarına el konulacağı’ açıklamasını yönettiği Hürriyet gazetesinin manşetinden veriyor, köşesinde kaleme aldığı yazıda güzelleme yapıyor. İşte Ahmet Hakan’ın o yazısı:

HER PİSLİĞİN ALTINDAN…

Sokak saldırılarının arkasında o var. Futboldaki kirliliğin arkasında o var. Cinayetlerin arkasında o var. Karanlık planların arkasında o var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i yasadışı bahis suçlarına karşı başlattığı büyük girişim için kutluyorum.

AHMET HAKAN KİMDİR

Ahmet Hakan Coşkun 11 Ağustos 1967 tarihinde Yozgat'da doğmuştur. Aslen de Yozgat'lıdır. Babası Hamdi Coşkun Silivri Eski Müftülerindendir. Çocukluğu, babasının müftü yani memur olduğu için, memuriyeti sebebiyle Ağrı, Amasya, Çanakkale ve Balıkesir'de geçti. İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Bir süre Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu.