Ahmet Hakan’ın seçim analizleri gündem oldu. Ne dese tersi çıktı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart'ta sandık başına gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti konumuna yükseldi. Elindeki birçok belediyeyi kaybeden AKP ise tarihinde ilk kez yarışı ikinci sırada tamamladı.

Türkiye genelinde CHP yüzde 37,8, AKP yüzde 35,5, Yeniden Refah Partisi yüzde 6.2, DEM Parti yüzde 5,7, MHP yüzde 5, İYİ Parti ise yüzde 3,8 oy aldı.

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Ahmet Hakan’ın, 17 Mart tarihinde yazdığı “Galiba bu seçimde” başlıklı yazısı sandıklardan çıkan sonuç sonrası gündem oldu.

Hakan’ın yazısında yer verdiği seçim tahminlerinin çoğunluğu gerçekleşmedi.

İşte Hakan’ın tutmayan analizleri: