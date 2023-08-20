Ahmet İbanoğlu'ndan hakem açıklaması. Atamaların nasıl olacağını yanıtladı

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, liglerde hakem ve gözlemcileri dijital atayacaklarını açıkladı.

Ahmet İbanoğlu'ndan hakem açıklaması. Atamaların nasıl olacağını yanıtladı

Editör: Hamza Özalkuş

Denizli’de gerçekleşen Bölgesel Yaz Semineri toplantısında konuşan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet İbanoğlu, liglerde hakem ve gözlemcileri dijital atayacaklarını açıkladı.

Seminere; Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet İbanoğlu, 4. Bölge sorumlusu Ünsal Çimen, Bölgesel Kurul üyeleri Serkan Gencerler ve Tufan Akçay, il hakem kurulu başkanları, gözlemciler, Denizli Aydın Muğla ve Uşak illerindeki klasman hakemleri katıldı.

İşte İbanoğlu'nun açıklamaları;

-Yaptığımız işlerin temelinde adalet duygusunun olduğunu göreceksiniz. Adil olacağız. Bunları hafta hafta göreceksiniz. Her birinizin değeri bizim için başlangıçta sıfırlandı. Aynı çizgideyiz. Bundan sonraki aşamada daha çok çalışan daha çok kendisini geliştiren kendisini ön planda bulabilir. Maçlarınıza çıkarken çok ciddi şekilde hazırlıklı gelin. Artık atletik testlerde koşamama hastaydım, karnım ağrıdı başım ağrıdı bahanesi yok arkadaşlar.

-Bunları geçelim. Antrenman haftada iki gün mü? Yetmediyse üç yap, yetmez dört yap, yetmezse günde çift idman yap. Yukarıyı hedefliyorsan bunu yapacaksın. Söylemeye gerek yok yabancı dil artık çok önemli oldu. A’ya geçme şartlarından bir tanesi yabancı dil. Bu işe emek vereceksen yapman gerekiyor bu zorunlu artık. Ha yapmazsan bizim için sakınca yok alt ligler de de hakemlere ihtiyaç var. Çıkarsınız orada keyfini sürersiniz. Maç yönetme duygusunu yaşarsınız. Kendinizi her yönden geliştirin.

-Federasyonumuza gittiğimiz her konuda şuana kadar hiç hayır cevabı almadık. Dijital atamayı göreceksiniz. Süper Lig, 1. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’de bunu uygulayacağız. Hakemleri de gözlemcileri de dijital atayacağız. Kriterlerimizi koyuyoruz oraya o kriterlere göre atmaları yapacağız. Bu konudaki çalışmalar son safhaya geldi.

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